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Новый клип Моргенштерна похож на кино Джеймса Кэмерона. Что в этот раз вычудил рэпер (видео)

7 июля, 16:16

Дарина Алексеева

Популярный рэпер выпустил музыкальное видео на трек NOMINALO. Ролик собрал более 3,5 миллиона просмотров за сутки и вошел в тренды YouTube

Моргенштерн в клипе NOMINALO / Фото: Скриншот из YouTube

Рэпер Моргенштерн, невеста которого похвасталась новым подарком за 446 тысяч гривен, удивил фанатов новой видеоработой. Артист выпустил впечатляющий музыкальный клип с сюжетом, который напоминает фильм "Терминатор" Джеймса Кэмерона, а сам рэпер предстал в образе робота, который вместе с тысячами роботов как он зарабатывает деньги.

Видео появилось на YouTube-канале рэпера. В начале появляется пародийная заставка – рэпер сделал собственную версию Netflix – Morgenflix.

"Даже говорить ничего не буду. Просто покажите это всем", – написал Моргенштерн в Instastories.

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Новый клип артиста действительно отличается от предыдущих. Моргенштерн провел прямую параллель со своим подходом к творчеству. Главный герой робот вместе с тысячами таких же как он ежедневно зарабатывает деньги и делает все, чтобы постоянно оставаться в трендах у зрителей. Как итог, клип собрал более 3,5 миллиона просмотров за сутки и занял первое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось, что Окружной админсуд Киева будет рассматривать дело Моргенштерна.

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клип шоу-бизнес Моргенштерн

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