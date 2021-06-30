Новые фото правнука Елизаветы II рассмешили Сеть: Посмотрите на его сердитое лицо!

Принцесса Евгения опубликовала забавное фото с сыном на фоне деревянных слонов. Подписчики Евгении заметили, что у малыша не очень довольный вид на одном из снимков

Принцесса Евгения опубликовала новые фото с сыном / Фото: instagram.com/princesseugenie

Принцесса Евгения впервые стала мамой в начале февраля этого года. В отличие от Меган Маркл и принца Гарри, которые почти не публикуют фото со своим сыном Арчи, Евгения уже несколько раз показывала публике своего сына Августа. На этот раз принцесса в Instagram-профиле опубликовала фото, которое подняло настроение многим ее подписчикам.

На снимке внучка Елизаветы II держит своего сына, стоя рядом с огромным деревянным слоном. И если Евгения широко улыбается, то Август, похоже, не в восторге от прогулки и фотосессии. На это обратили внимание многие подписчики Евгении.

Принцесса Евгения опубликовала новые фото с сыном / Фото: instagram.com/princesseugenie

В комментариях фолловеры принцессы начали шутить:

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Ох, посмотрите на это маленькое сердитое личико Августа!

Лицо Августа на первом снимке...

Лицо малыша напоминает мне королеву – на некоторых фото она выглядит сердито.

Он выглядит очень довольным, ха-ха. Слишком милый малыш!

Слишком мило! Он перенял угрюмое выражение лица от принца Джорджа (сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон. – Ред.)!

Милое угрюмое личико!

Скриншот: Instagram

Чтобы сделать эти фото, принцесса Евгения с сыном посетили Грин-парк в Лондоне. В Украине тоже есть множество красивых мест. Ранее мы подготовили крутой автогайд для любителей путешествий на машине.

В октябре 2018 года принцесса Йоркская Евгения вышла замуж за своего возлюбленного, предпринимателя Джека Бруксбэнка. Евгения – внучка Елизаветы II, дочь принца Эндрю (сына королевы) и Сары, герцогини Йоркской. Она девятая по линии наследования престола, при этом не исполняет обязанностей члена королевской семьи.

Ранее принцесса Евгения уже делилась снимками своего сына Августа.

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