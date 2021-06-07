Принцесса Евгения поделилась новым фото с правнуком Елизаветы II

В начале этого года принцесса Йоркская впервые стала мамой

Принцесса Йоркская Евгения Фото: instagram.com/princesseugenie

Принцесса Евгения Йоркская впервые стала мамой в феврале 2021 года. Дочь Сары Йоркской и принца Эндрю родила сына от своего супруга – Джек Бруксбэнка. Мальчика назвали Августом.

На официальной странице в Instagram Евгения поделилась новыми снимками, на одном из которых она запечатлена вместе с ребенком. Судя по всему, 31-летняя Евгения прививает сыну любовь к природе с первых месяцев его рождения.

Принцесса Евгения с сыном Августом Фото: instagram.com/princesseugenie

"Спасибо миру за то, что подарил нам такое красивое место для жизни", – подписала принцесса Йоркская пост.

⁣Она также отметила, насколько удивительна природа и что мы должны всегда ее защищать.

В октябре 2018 года принцесса Йоркская Евгения вышла замуж за своего возлюбленного, предпринимателя Джека Бруксбэнка. Евгения – внучка Елизаветы II, дочь принца Эндрю (сына королевы) и Сары, герцогини Йоркской. Она девятая по линии наследования престола.

Стоит отметить, что принцесса Евгения не исполняет обязанностей члена королевской семьи. Она работает арт-директором одной из лондонских галерей – Hauser & Wirth.

Смотрите в сюжете, как королевская семья поздравила Меган Маркл и принца Гарри с рождением второго ребенка:

У королевы Елизаветы II и принца Филиппа уже есть девять правнуков, а недавно Меган Маркл родила принцу Гарри второго ребенка – девочку назвали в честь двух известных женщин.

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