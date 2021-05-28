Новое масштабное шоу Співають всі выйдет на телеканале Украина

Впервые судьбу участников талант-шоу будет решать не один человек, не четыре, а сразу 100

«Співають всі» – стало известно название нового масштабного шоу канала «Украина» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеканал "Украина" начал работу над новым уникальным проектом по невероятно популярному во всем мире формату компании Banijay Rights All Together Now. В Украине шоу будет выходить под названием "Співають всі" и состоять из 8 эпизодов.

"Співають всі" – это безусловно самое народное вокальное шоу, ведь впервые в истории украинского телевидения талант участников будет оценивать целая сотня экспертов. На грандиозную сцену телеканала "Украина" будут выходить представители разных музыкальных направлений – профессионалы и любители, взрослые и дети – чтобы поразить своими певческими умениями как можно больше членов жюри.

"Это грандиозный проект, который поражает своими масштабами, – комментирует директор Департамента развлекательных программ телеканала "Украина" Анатолий Сябро. – Впервые судьбу участников талант-шоу будет решать не один человек, не четыре, а сразу 100. А возглавит это уникальное жюри легенда украинского шоу-бизнеса".

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В каждом выпуске перед жюри предстанут 12 участников. Их задача – исполнить композицию так, чтобы как можно больше членов "сотни" встали и начали подпевать. Участник может набрать от 0 до 100 баллов. В финал выйдут два лучших вокалиста по результатам выпуска. Тот, кто набрал наибольшее количество баллов, проходит автоматически. А конкурсанты, занявшие второе и третье места, за это право поборются в музыкальной дуэли в конце эпизода.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время обрел популярность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу.

Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" уже начал работу над вторым сезоном гипершоу "Маска", идут голосовые пробы потенциальных участников. Команда проекта уже работает над невероятными образами для второго сезона, и телеканал "Украина" предлагает своим зрителям приобщиться к созданию фантастических образов.