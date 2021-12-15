Вдохновение дня: Лука Гуаданьино снял рождественскую короткометражку для Zara (видео)

Короткометражный фильм Луки Гуаданьино для Zara / Фото: Коллаж: Сегодня

Режиссер "Назови меня своим именем" и "Суспирии" Лука Гуаданьино снял рождественский короткометражный фильм длительностью 40 минут. Проект "О, священная ночь" (O Night Divine) был сделан в сотрудничестве с брендом одежды Zara. Также вы удивитесь, увидев Санта-Клауса гея в рекламе норвежской почты.

Главные роли в короткометражке исполнили номинант на "Оскар" Джон Си Райли, Алекс Вулфу ("Реинкарнация") и модель Хэйли Гейтс ("Неограненные драгоценности"). Сюжет повествует о том, что в преддверии Рождества в швейцарском отеле пересекаются судьбы пяти незнакомых людей. У каждого из них свои проблемы и одно единственное желание.

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До этого в стиле короткий метр Гуаданьино снял фильм "Невероятная" для Valentino с участием Джулианны Мур и Кайла МакЛоклена. Музыкальное сопровождение к "О, священная ночь" режиссеру помогли оформить композитор Альберто Иглесиас, постоянно сотрудничающий с Педро Альмодоваром, и оператор грузинской драмы "Начало" Арсений Хачатурян, который ранее работал с Гуаданьино над драмой о подростках-каннибалах "Целиком и полностью".

Лука Гуаданьино снял для Zara рождественский короткометражный фильм / Фото: скриншот

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Лука Гуаданьино снял для Zara рождественский короткометражный фильм / Фото: скриншот

Лука Гуаданьино снял для Zara рождественский короткометражный фильм / Фото: скриншот

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