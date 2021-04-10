Никакого макияжа и немного эротики: как прошел шестой выпуск Холостяка-11

Прошел шестой выпуск реалити "Холостяк-11", в котором сразу две девушки покинули проект.

В нашем материале читайте о самых ярких моментах шестого эпизода, который был полон поцелуев и экстрима.

Приют и лошадиный навоз

Как вы помните, на прошлой неделе "холостяк" с девушками отправился во Львов. На этой неделе они оставались все там же. Михаил решил устроить девушкам проверку на милосердие и умение сострадать. Заливако приехал с участницами в приют для животных, которые когда-то пострадали от рук человека.

С Таней Михаил и вовсе разгребал лошадиный навоз. Кстати, девушка с детства боялась лошадей, поэтому в конюшне ей было весьма некомфортно. Но благодаря "холостяку" их мини-свидание прошло успешно.

Скриншот: кадр из видео

No makeup

Так как на животных ежегодно тестируется огромное количество косметических средств, Михаил предложил всем девушкам на целую неделю отказаться от макияжа. Было довольно непривычно видеть некоторых из них без мейк-апа.

Скриншот: кадр из видео

Instagram-детектор и "горячие" видео

Этот момент настал! Михаил Заливако зашел в Instagram-профили участниц и посмотрел их фото! Девушки об этом не знали, и Михаил открыл для себя всех участниц с новой стороны. К примеру, его удивило большое количество отретушированных и "журнальных" фото в профиле Юли "Зайки". У других девушек Заливако обнаружил довольно откровенные снимки, от чего "холостяк" пришел в шок.

Всех девушек, кто постил откровенные и дерзкие фото в Instagram, он пригласил на особое свидание.

Скриншот: кадр из видео

Что было на свидании?

На рандеву Михаил пригласил Джессику, Лизу, Катю и Розали. Девушки по очереди снимались с "холостяком" для видеоролика о первой доврачебной помощи.

Всем девушкам провели инструктаж, и они должны были повторить действия по оказанию помощи с Михаилом. Видеосъемка имела немного эротический характер!

Реклама

Не было ничего "такого", просто Михаил все время был наполовину раздет, как и участницы. Все это было устроено потому, что благодаря этому легкому налету эротики легче привлечь внимание многих людей к проблеме оказания первой помощи.

Скриншот: кадр из видео

В общем, не просто обучающее видео сняли, а добавили перчинку.

Кстати, Джессике досталось роль утонувшей девушки, а Михаил делал ей искусственное дыхание рот в рот. Конечно, девушка воспользовалась моментом и поцеловала "холостяка" на глазах у соперниц.

Скриншот: кадр из видео

Свидание с Аней

Так как Анна Богдан долгое время болела и сидела на самоизоляции, "холостяк" решил устроить девушке личное свидание. Пара пришла на стадион и устроила банджи-джампинг.

Скриншот: кадр из видео

Высота – 34 метра, внизу – кресла болельщиков. Было страшно, но и Анна, и Михаил все-таки решились на прыжок. Позже пара ужинала в ресторане, где произошел их первый поцелуй.

Скриншот: кадр из видео

Актерский талант

После этого у Михаила было двойное свидание с Юлей "Зайкой" и Дашей. Заливако позвал на рандеву тренера по актерскому мастерству, который заставил троицу много импровизировать и разыгрывать сценки.

Скриншот: кадр из видео

И…снова поцелуй! Юля "Зайка" получила то, что хотела. На личном свидании она прямо задала Мише вопрос: "Может поцелуемся?"

Скриншот: кадр из видео

Обычно после общего свидание кто-то из девушек покидает реалити, однако на этот раз и Юля, и Даша остались на проекте.

Ранее мы сообщали, как прошел пятый выпуск "Холостяка-11".