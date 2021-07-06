Невеста Моргенштерна похвасталась новым подарком от рэпера за 446 тыс.грн (фото)

Моргенштерн подарил Диларе браслет с бриллиантами / Фото: instagram.com/influesii

Скандальный рэпер Моргенштерн сейчас отдыхает в Турции вместе со своей невестой Диларой и ее родителями. Музыкант подарил возлюбленной дорогое ювелирное изделие. Обновкой Дилара похвасталась у себя в InstaStories.

Невеста Моргенштерна опубликовала несколько видео, на которых сняла, ювелирное изделие марки Chiaro. На размещенных кадрах она надевает на руку полученный в подарок браслет из белого золота, который украшен бриллиантами.

Дилара в InstaStories отметила, что стоимость украшения 1,2 миллиона рублей (446 тысяч гривен).

Напомним, недавно Моргенштерн разделся перед родителями невесты Дилары на борту частного самолета. Дилара отметила, родители спокойно отреагировали на новую эпатажную выходку рэпера.

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"Когда это все происходило, мой папа повернулся ко мне и сказал: "Во мужик! Во кайфует! Блин, был бы я стройнее, как в молодости, я бы сейчас тут разлегся и как попарился! Но я уже в возрасте", – прокомментировала она реакцию родителей.

Моргенштерн и Дилара познакомились в 2017 году. В 2019 году они рассталась, поскольку девушка не согласилась на свободные отношения, которые предлагал ей рэпер. Моргенштерн и Дилара вновь стали парой в 2020 году, а в июне этого года возлюбленная рэпера сделала ему предложение.

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