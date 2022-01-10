Не только для пищеварения – зачем еще есть чернослив, особенно зимой

Чернослив, особенно зимой, полезно есть для укрепления костей, а не только пищеварения / Фото: unsplash.com

Остеопороз все чаще возникает не только у пожилых: снижение прочности и плотности костей и, соответственно, риск переломов даже при малейшей травме увеличивается из-за окислительного стресса. Улучшить метаболизм и укрепить косную ткань помоет чернослив, пишет журнал Nutrients.

Чем полезен чернослив для костей

Как отмечают исследователи, предыдущие клинические исследования продемонстрировали благотворное влияние краткосрочного и долгосрочного потребления чернослива на поддержание и предотвращение потери плотности костей, а также уменьшение воспаления у женщин в постменопаузе. Цель этого исследования состояла в том, чтобы изучить, можно ли наблюдать подобные эффекты у мужчин.

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В итоге медики пришли к выводу, что регулярное употребление от 100 г до 50 г чернослива в течение трех месяцев положительно влияет на метаболизм костей также и у мужчин. То есть, для естественной профилактики остеопороза можно включать в рацион не только молочные продукты, но и чернослив.

Насколько чернослив калорийный и кому его нельзя?

Чернослив считается средне калорийным продуктом, а за счет слабительного эффекта, этот сухофрукт используют для похудения. Поскольку регулярное и качественное опорожнение кишечника способствует похудению. Также, благодаря этому налаживается пищеварение.

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Не рекомендован чернослив при сахарном диабете, при проблемах с почками (может вызвать почечную колику), также сушеные сливы могут вызвать аллергическую реакцию.