Как без голодания вернуть идеальную форму зимой – лайфхак от диетолога

Зимой вернуть форму и похудеть после застолий поможет "жирная" или кето-диета, еще важно, чтобы последний прием пищи был не позднее, чем за 2 часа до сна

Без голодания вернуть идеальную форму зимой поможет кето-диета / Фото: Коллаж: Сегодня

После праздников каждый из нас обещает себе сбросить набранные килограммы, но как это сделать легко и без стресса для организма, знают не все. Ведущие программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Мария Мельник и Анатолий Анатолич рассказали, какая диета поможет быстро и безболезненно вернуть отличную форму всего за несколько недель.

Мария Мельник и Анатолий Анатолич, ведущие программы "Ранок з Україною" рассказали, какая диета вернет форму / Фото: пресс-служба

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Короткий световой день, стресс и новогодние праздники – все это враг для нашей фигуры. После Нового года чуть ли не каждый дает себе слово сбросить набранный вес, но как это сделать правильно и без стресса для организма?

Зимой идеальной будет так называемая "жирная диета", с ее помощью можно продлить жизнь на 10 лет / Фото: freepik.com

Специалисты отмечают – зимой идеальной будет так называемая "жирная диета", более того, с ее помощью можно продлить жизнь на 10 лет! Главное – есть "правильные" жиры.

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К "правильным" жирам относятся: орехи, растительные масла или топленое масло, авокадо, красная рыба и сало. Кстати, сало – отличный источник жиров, которые помогают в холодный период года поддерживать температуру и энергообмен, а еще позволяет долгое время оставаться сытым, – комментирует врач Альбина Мухомедьярова в программе "Ранок з Україною".

Диетологи даже назначают "жирную" или "кето-диету". Ее рацион состоит из 80% жира, 20% белка и 10% углеводов. Есть можно даже сладкое, правда, в определенное время.

Есть такое правило – десерт на десерт. То есть сладкое употреблять после основного приема пищи. Тогда пользы будет максимально, а вреда – минимально, – советует врач.

Полезнее пирожные употреблять в первой половине дня. А еще лучше сладкое заменить фруктами: яблоками, бананами и цитрусовыми.

Если вы любите эти продукты, старайтесь контролировать их количество, например, не больше 1 банана в день! – поделилась Альбина Мухомедьярова в эфире канала "Украина".

А еще большой плюс "жирной" диеты в том, что не обязательно закрывать рот после 18:00, главное – последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2 часа до сна. Рацион "кето-диеты" лучше доверить врачу, ведь сидеть на ней можно только 3 недели. А людям, которые болеют диабетом, гипертонией или имеют проблемы с печенью и почками – вообще противопоказана.

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Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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