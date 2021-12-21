Не поверили своим ушам: еще трое победителей получили телевизор в конкурсе OLL.TV – смотрите первые реакции

Чем ближе к Новому году – тем больше в Украине становится счастливых людей с новым телевизором Smart ТВ LG 4K 55". OLL.TV продолжает дарить телевизоры за подписку на сервис в новогоднем конкурсе.
Недавно мы рассказали о первых 6 счастливчиках, получивших современный телевизор. Сегодня узнаете о новых 3 победителях, которых осчастливил стриминговый сервис OLL.TV. Их огласили в программе "Утро из Украины" на телеканале "Украина 24".
Во время встречи пара поняла, что курьера нет, но есть новый телевизор, который они выиграли. Семья планировала купить новый телевизор, поэтому получить в подарок плазму – лучший предновогодний презент.
У нас есть телевизор, но он старше нашей дочери. А ей десять лет. Мы последние полгода хотели новый телевизор, – сказала Анисия Лидаговская.
Такой подарок на Новый год – вау! Сначала я подумала, что меня обманывают, потому что в своей жизни я ничего не выигрывала, – сказала Лилия Яресько.
Узнайте также, как отреагировали другие победители на телевизор в новогоднем конкурсе от OLL.TV.