Не повірили своїм вухам: ще троє переможців отримали телевізор у конкурсі OLL.TV – дивіться перші реакції

Чим ближче до Нового року – тим більше в Україні стає щасливіших людей з новим телевізором Smart ТВ LG 4K 55". Бо OLL.TV продовжує дарувати плазми за підписку на сервіс у новорічному конкурсі.

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Нещодавно ми розповіли про перших шість щасливчиків, які отримали сучасний телевізор. Сьогодні дізнаєтеся про нових трьох переможців, яких ощасливив стримінговий сервіс OLL.TV. Їх оголосили у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна 24".

Сьомим переможцем стала сім’я Лідаговських з Києва. Вони дізналися про свою перемогу несподівано. До них відправилася журналістка програми "Ранок з Україною" Дар’я Хижнякова. Вона під час телефонного дзвінка представилася кур’єром та попросила пару вийти до входу кав’ярні, щоб передати посилку.

Сьомими щасливцями стала сім’я Лідаговських з Києва

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Під час зустрічі пара зрозуміла, що кур’єра немає, але є новенький телевізор, який вони виграли. Сім’я планувала купити новий телевізор, тож отримати в подарунок плазму – найкращий передноворічний презент.

У нас є телевізор, але він старший за нашу доньку. А їй 10 років. Ми останніх пів року хотіли новий телевізор, – сказала Анісія Лідаговська.

Сьомими щасливцями стала сім’я Лідаговських з Києва

Восьмою переможницею стала Лілія Яресько зі Скадовська. Вона не одразу повірила у свою перемогу. Спершу подумала, що повідомлення – це телефонний жарт. Але після почутого зраділа, бо плазмового телевізора вдома в неї немає.

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Восьмою переможницею стала Лілія Яресько зі Скадовська / Фото: скріншот

Такий подарунок на Новий рік – вау! Спершу я подумала, що мене обманюють, бо в своєму житті я нічого не вигравала, – сказала Лілія Яресько.

Дев’ятим переможцем став Веліченко Олексій з Кривого Рогу, який теж неочікувано отримав телевізор під ялинку від OLL.TV.

Хочете стати трішки щасливішими, як троє переможців? Беріть участь у новорічному конкурсі від стримінгового сервіс​​​​​у ​​OLL.TV.

Учасником може стати кожен. Єдина умова – бути підписником будь-якого пакету сервісу. Навіть якщо це пробний період за 1 гривню. За оголошенням результатів конкурсу стежте на сторінках OLL.TV у Facebook та Instagram.

Дізнайтеся також, як відреагували інші переможці на телевізор у новорічному конкурсі від OLL.TV.