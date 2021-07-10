Не насмотреться: Ани Лорак соблазнила поклонников горячей фигурой в черном (фото)

Ани Лорак опубликовала новое фото в Инстаграм, которое точно не оставит вас равнодушными. Только посмотрите на идеальную фигуру звезды!

Ани Лорак показала роскошную спортивную фигуру / Фото: instagram.com/anilorak

Недавно мы обсуждали кольцо на безымянном пальце, которое Ани Лорак засветила но новом селфи. Вслед за этим певица опубликовала в Instagram горячие кадры в спортивном топе и обтягивающих штанах. Результаты ее работы в тренажерном зале видно не вооруженным глазом.

Любовь не нужно искать, если она всегда живет внутри, – очень философски подписала новый пост Каролина.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Фотографии, кстати, были сделаны в Киеве. Ани Лорак на днях вернулась в Украину и готовит для своих поклонников новый материал. Последние в комментариях засыпали любимицу комплиментами:

"Огненная фигура"

"Не насмотреться!"

"Как можно быть такой красивой? Шикарная!"

"Ваша фигура – восторг!"

"Сразу видно украинскую красоту!"

Скриншот: instagram.com/anilorak

Скриншот: instagram.com/anilorak

Скриншот: instagram.com/anilorak

Недавно Ани Лорак призналась, что не против, если ее дочь станет артисткой. У 10-летней Софии уже есть опыт участия в некоторых проектах, ей также нравится съемочный процесс.

"Думаю, в этом возрасте еще сложно принять твердое решение о будущей профессии. Если дочь захочет стать артисткой — отговаривать не стану", – рассказала Ани Лорак в недавнем интервью.

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

Ранее мы писали, что бывшая супруга Валерия Меладзе в новом своем интервью прокомментировала скандальное заявление Ани Лорак о Константине Меладзе.