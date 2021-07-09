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Ани Лорак в коротком топе засветила кольцо на том самом пальце

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
9 июля, 14:31
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Ани Лорак, которая на днях приехала в Киев, в жару носит спортивные обтягивающие топы. А еще певица засветила кольцо на безымянном пальце
Ани Лорак подчеркнула бюст спортивным топом
Ани Лорак подчеркнула бюст спортивным топом / Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак на днях вернулась в Киев и уже сообщила поклонникам, что планирует выпустить песню на украинском языке. Звезда поделилась с фолловерами снимком в трендовом черном платье, отметив местоположение – Киев.

Но чаще всего по приезду в украинскую столицу Лорак постит фото из салона авто. Как, например, ее новое селфи. В черно-белом кадре Ани запечатлена в спортивном кроп-топе, выгодно подчеркивающем ее пышный бюст, в штанах и кепке.

Любопытно, что на правой руке у Ани Лорак можно заметить кольцо на безымянном пальце.

На безымянном пальце Ани Лорак можно увидеть кольцо
Фото: instagram.com/stories/anilorak

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись в 2019 году. Их брак продлился 10 лет, на протяжении которых миллионы поклонников певицы следили за ее отношениями.

Слухи о воссоединении Ани Лорак и ее бывшего мужа появились в этом году. Эксов начали все чаще замечать вместе, а в мае Ани и Мурат отправились на отдых в Турцию.

Экс-супруг Ани Лорак Мурат с дочкой в ее день рождения
Экс-супруг Ани Лорак Мурат с дочкой в ее день рождения / Фото: instagram.com/muratnalca

В начале июня Мурат Налчаджиоглу специально прилетел в Москву, где живет Ани Лорак со своей дочкой, чтобы поздравить последнюю с днем рождения.

Ани Лорак и ее дочь София
Ани Лорак и ее дочь София / Фото: instagram.com/anilorak

Смотрите в сюжете, как и где звезды случайно встречали своих бывших:

Недавно мы писали, что бывшая супруга Валерия Меладзе в новом своем интервью прокомментировала слова Ани Лорак о Константине Меладзе.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Проблема, которую подняла Ани Лорак, известна и она существует. Ни для кого здесь нет ничего нового. То, что она предметно намекнула об отношениях с продюсером, нет. Мне ничего не было на этот счет известно. Но я понимала, что в шоу-бизнесе это есть.

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