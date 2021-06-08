"Не хочу иметь ни малейшего отношения". От Лободы ушел продюсер

После угроз Филиппа Киркорова Нателла Крапивина заявила о прекращении сотрудничества с украинской звездой LOBODA

Нателла Крапивина покидает команду Светланы Лободы. Фото: instagram.com/natellakrapivina

После публичной ссоры с Филиппом Киркоровым продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина объявила, что прекращает сотрудничество с украинской поп-звездой.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Все бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", – написала Крапивина 8 июня, прикрепив снимок со своей уже бывшей подопечной.

Сама Лобода уже косвенно подтвердила слова своего экс-продюсера, продублировав публикацию Крапивиной в сторис. Они сотрудничали больше 10 лет.

Напомним, что несколько дней назад Крапивина резко высказалась о российском шоу-бизнесе, назвав участников главной музыкальной премии РФ Муз-ТВ "цирком уродов". По ее словам, им до выступления Лободы "как "Роскосмосу" до Илона Маска".

Кроме того, она сделала отдельный выпад в адрес Киркорова, написав, что таких, как он, "раньше на Кавказе расчленяли на шашлык". Артист с ответом не медлил – он пригрозил, что всей команде Лободы эти оскорбления "ой как аукнутся", а саму Крапивину назвал "человеком двойных стандартов", который теряет хватку.

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