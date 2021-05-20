Называли гов*ом каждый день: Приходько ответила на упреки Долиной за Евровидение в РФ

Украинская певица, отвечая Ларисе Долиной на обвинения в непрофессионализме, рассказала о "теплом" приеме на "Евровидении-2009" в Москве

Приходько и Долина устроили заочную перепалку / Фото: Сегодня

Российская певица Лариса Долина и украинская артистка Анастасия Приходько, которая в марте этого года родила третьего ребенка, устроили заочную перепалку. Получилось даже очень интересно. Также неожиданно всплыли неприятные для кого-то подробности. Итак, все по порядку.

Долина в YouTube-шоу "ЕвроВижн с Яной Чу" неделикатно "прошлась" по вокальным способностям Приходько, которая представляла Россию на международном конкурсе "Евровидение-2009". С 91 конкурсным баллом артистка заняла тогда 11 место.

Долго не думая, российская звезда нашла причину неудачи.

"Зачем так кричать-то, а? Это абсолютный безконтроль, – объясняет артистка. – Во-первых, отсутствие культуры. Во-вторых, отсутствие вкуса. А была у такого продюсера, как Костя Меладзе. Это же он написал песню, правда? Замечательный автор, но спеть ее надо было, конечно, немножко по-другому".

По словам Ларисы, громко петь можно, а вот кричать не надо никогда – "это вредно для связок".

"Я тоже через это проходила, когда была молодой. Потом научилась себя сдерживать – и тьфу-тьфу-тьфу – никаких проблем с голосом у меня уже много лет нет", – поделилась она своим богатым жизненным опытом.

Приходько молчать тоже не стала. В своем Instagram она вспомнила россиянам "теплый" прием в Москве, где, собственно, и проходило "Евровидение-2009".

Анастасия предложила своим подписчикам "шок-контент", потому что ее "достали". По словам артистки, ее даже не пытались обеспечить элементарным – поселили в квартиру с одной кроватью, "тараканами и без нормальных удобств".

"Мне открыто говорили, что ты должна выйти на сцену в состоянии истерики, что, собственно, им и удалось сделать, – пишет Приходько. – Если вы продюсер и вместе со своей командой хотите попробовать сломать и уничтожить артиста, делайте то, что делали со мной: насмехайтесь на людях, оскорбляйте, поднимайте руку. Говорите, что "ты говно" каждый день!".

И это еще не все. По словам Анастасии, перед основным выходом на сцену у нее забрали красивый пояс от платья и "обувь, которую небезразличные люди купили за свои деньги за три копейки у метро".

"Как я выступила? Как просили! На истерике Поддержка сейчас мне не нужна, Боже упаси! Она мне нужна была тогда, 12 лет назад, в 7:00 утра, когда мне купили билет в один конец в Киев, разорвав со мной все контракты! Мне есть еще что рассказать", – резюмировала Приходько.

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Анастасия Приходько – украинская певица и общественный деятель. Заслуженная артистка Украины (2017). Приняла участие в шоу "Фабрика звезд-7", в котором заняла первое место. Представляла Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финале конкурса заняла 11-е место. В октябре 2018 года объявила об уходе со сцены, а 24 февраля 2021 года – о возвращении.

Ранее Анастасия Приходько высказалась о скандале Лорак с Меладзе.