Найди себя: 10 курьезных мемов о рутине, которые знакомы каждому

Юмористическая подборка мемов от "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Представьте: вы смотрели ленту в Instagram и случайно увидели мем, который улучшил настроение за секунду, ведь в нем увидели себя. Психологическая нестабильность в сложные моменты, ужин в 3:00 часа, большие расходы на витамины после 20-летия и другую жизу мы покажем в 10 курьезных мемах. Юмористическая подборка от "Сегодня" описывает жизнь многих, поэтому поднимет настроение, особенно дорогой на работу.

Реклама

Реклама

Реклама

Смотрите также 7 мемов о мародерстве россиян в Украине и как арестовали Шария в Испании.