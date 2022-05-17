Знайди себе: 10 курйозних мемів про рутину, які знайомі кожному

Гумористична добірка мемів від “Сьогодні” / Фото: Колаж: Сьогодні

Уявіть: ви дивилися стрічку в Instagram та випадково побачили мем, який покращив настрій за секунду, бо в ньому побачили себе. Психологічна нестабільність в складні моменти, вечеря в 3:00 годині, великі витрати на вітаміни після 20-ліття та іншу жизу ми покажемо в 10 курйозних мемах. Гумористична добірка від "Сьогодні" описує життя багатьох, тож підніме настрій, особливо дорогою на роботу.

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