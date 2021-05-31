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Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

31 мая, 10:53

Элина Пелешенко

Российская певица решила поэкспериментировать с образом. В Сети не все оценили старания Наташи Королевой

Наташа Королева / Фото: скриншот

Сегодня Наташе Королевой, которую недавно раскритиковали за чрезмерное использование фотошопа, исполняется 48 лет. В канун своего праздника она решила устроить зажигательные танцы под украинскую песню "Ти ж мене підманула". Видео певица опубликовала в TikTok.

Королева предстала перед поклонникам в ярком неоновом боди, который подчеркнул ее фигуру. Свой образ артистка дополнила ярким макияжем и тремя объемными косами в сине-фиолетовых тонах.

@koroleva__star

feat Adam –

В TikTok танец певицы оценили.

Также Королева опубликовала ролик в Instagram, но там мнение подписчиков разделилось.

Одним понравился танец Наташи Королевой под украинскую песню.

Другие же раскритиковали образ певицы.

Ранее мы рассказывали, что Наташа Королева и ее 75-летняя мама зажгли на яхте в Майами.

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Наташа Королева

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