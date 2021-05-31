Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

Наташа Королева / Фото: скриншот
Сегодня Наташе Королевой, которую недавно раскритиковали за чрезмерное использование фотошопа, исполняется 48 лет. В канун своего праздника она решила устроить зажигательные танцы под украинскую песню "Ти ж мене підманула". Видео певица опубликовала в TikTok.
Королева предстала перед поклонникам в ярком неоновом боди, который подчеркнул ее фигуру. Свой образ артистка дополнила ярким макияжем и тремя объемными косами в сине-фиолетовых тонах.
@koroleva__star feat Adam –
В TikTok танец певицы оценили.
- "Шикарная фигура! Всегда 25"
- "Ух ты какая"
- "Прикольная"
- "Красотка"
Также Королева опубликовала ролик в Instagram, но там мнение подписчиков разделилось.
Одним понравился танец Наташи Королевой под украинскую песню.
- "Хороша Наталья! Завидуйте молча!"
- "Красотка!"
- Наташа, вы молодая, красивая, позитивная! Неважно, что там в паспорте, в душе вам всегда 18!"
Другие же раскритиковали образ певицы.
- "Сколько фильтров...одни фильтры"
- "Да уж, не то все это"
- "Боже уже не знает как о себе напомнить"
Ранее мы рассказывали, что Наташа Королева и ее 75-летняя мама зажгли на яхте в Майами.