Наташа Королева пошла на МУЗ-ТВ только ради мамы

Наташа Королева с мамой / Фото: instagram.com/muztv, instagram.com/koroleva__star
Наташа Королева и ее 75-летняя мама Людмила Порывай позировали минувшим вечером на красной дорожке премии "МУЗ-ТВ" в Москве. Обе женщины признались, что пришли поддержать Светлану Лободу. Ее, кстати, в Сети раскритиковали за наряды.
Наташа прилетела в Москву из Оренбурга, чтобы сводить маму на премию. Об этом она рассказала во время открытия "МУЗ-ТВ".
"Сын занят, муж готовится, у него премьера спектакля. Поэтому сегодня выгуливаю маму", – сообщила журналистам Наташа Королева.
Читайте также: Мужа Наташи Королевой заподозрили в новом обмане
Для ивента певица выбрала короткое черное платье в горох и туфли на каблуках. Ее мама надела белые брюки и черную блузу, тоже в крупный горох.
Наташа также поделилась коротким видео с красной дорожки в своем Instagram-профиле.
Фолловеры Наташи королевой, как всегда, не поскупились на комплименты:
- "Какая молодец, как любит маму"
- "Мама молодец! Подтянутая и живая. Дай бог этой женщине здоровья"
- "Две клоуны"
Смотрите, какой бюджет у звездных семей, в сюжете:
Мы также писали, что Ольгу Бузову привезли в клетке на красную дорожку МУЗ-ТВ.