Наталья Могилевская возглавит жюри шоу Співають всі на телеканале Украина

Наталья Могилевская возглавит жюри нового шоу на телеканале Украина "Співають всі" / Фото: пресс-служба

Вокальное шоу, которое будет выходить на телеканале "Украина" под названием "Співають всі" поразит зрителей своей зрелищностью, эмоциональным напряжением и масштабностью, ведь оценивать умения участников будет жюри из 100 звезд и профессионалов, звездным капитаном которого станет народная артистка Украины Наталья Могилевская.

Согласно правилам грандиозного проекта "Співають всі", задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и подпевали ему. В том случае, если вокалисты наберут одинаковое количество баллов (рассчитанных из общего количества звезд, которые присоединились к выступлению), и жюри не сможет определить сильнейшего, последнее слово будет именно за Натальей Могилевской – звездным капитаном "сотни".

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Народная артистка Украины Наталья Могилевская считает, что это будет самое справедливое жюри в мире:

"Впервые за всю историю национального телевидения талант участников оценивает не несколько человек жюри, а целая сотня звезд, моих коллег и профессионалов. Это огромное доверие возглавить такое жюри, я хочу поблагодарить своих коллег за честь занять это почетное место. Обещаю, что в сложной ситуации я приму правильное решение и оно всегда будет на стороне настоящего таланта. Это будет самое справедливое жюри и самое звездное шоу Украины!" – говорит Наталья Могилевская.

Певица Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya Реклама

Наталья Могилевская – легенда украинской сцены, основательница творческой лаборатории для детей Talant School, автор песен, композитор, которая знает, как оставаться любимицей миллионов на протяжении 25 лет.

В 19 лет она стала лицом украинской поп-музыки, в 25 – лучшей певицей страны, и до сих пор завоевывает новые награды. Ее называют мамой шоу-бизнеса. Она открыла стране новых артистов и помогла начинающим, которые стали настоящими звездами сцены – Макс Барских, MONATIK, Регина Тодоренко, группа Quest Pistols, Владимир Дантес, TARABAROVA, Виталий Козловский и другие.

Напомним, что участники грандиозного шоу "Співають всі" будут бороться за главный приз – полмиллиона гривен. Ведущим проекта станет популярный шоумен, звезда гипершоу "Маска" Владимир Остапчук.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу.

Наталья Могилевская сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":

Ранее мы рассказывали, что телеканал "Украина" уже начал работу над вторым сезоном гипершоу "Маска"