Настоящее кимчи – готовим капусту по рецепту корейских поваров

Этот ферментированный продукт можно хранить в холодильнике до полугода

Кимчи - рецепт корейской закуски Фото: instagram.com/eunokyi/ / Фото: Инстаграм

Защищают от вредных бактерий, помогают предотвращать хронические заболевания и поддерживают работу ЖКТ – это все подвластно ферментированным продуктам. Один из самых известных и мощных по действию – это корейская кимчи. Мы нашли рецепт шеф-повара Даэро Ли, который является мастером в приготовлении этого блюда.

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Важное о хранении кимчи

Кимчи – это ферментированный продукт, его можно хранить в холодильнике в течение длительного времени – от трех до шести месяцев. При условии, что вы всегда используете чистую сервировочную посуду и столовые приборы, чтобы вынимать ее из контейнера. Старайтесь, чтобы в контейнер с кимчи ничего не попало, иначе это может усилить процесс брожения и закуска может испортиться.

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Что вам понадобится для приготовления кимчи:

1 кочан пекинской капусты

1 стакан каменной соли

1 пучок лука-шалота без корней

1 стакан вареного риса

1 яблоко с сердцевиной

1 луковица, очищенная

6 зубчиков чеснока

имбирь (размером с зубчик чеснока)

2 красных перца чили

1 стакан порошка перца чили или по вкусу

2 чайные ложки сахара

1/4 белого редиса (дайкон)

1/4 стакана рыбного соуса

1 стакан вареного риса

Способ приготовления

Нарежьте капусту небольшими кусочками, примерно 3-4 см (они уменьшатся в размере в рассоле). Приготовьте рассол: добавьте каменную соль в 10 стаканов воды и хорошо перемешайте до полного растворения. В рассол положить капусту и отставить на три часа. Нарежьте лук-шалот на кусочки по 5 см. Приготовьте соус: положите оставшиеся ингредиенты в блендер и взбивайте до однородной массы. Если смесь слишком густая, добавьте немного воды. Слейте рассол, в котором лежала капуста, несколько раз промойте пресной водой и снова слейте воду (оставив в дуршлаге на 30 минут). Смешайте капусту с соусом из блендера и добавьте измельченный лук-шалот. Поместите в герметичный контейнер, оставив примерно 1 см сверху, чтобы выходил газ, образующийся в процессе ферментации. Поставьте в холодильник.

По материалам: Lifehacker.com.au.

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