Нам стало скучно: фанаты Ивлеевой обсуждают ее расставание с Элджеем

Настя Ивлеева поздравила Элджея с днем рождения, а в комментариях под праздничным постом ее подписчики обсуждают расставание пары

Настя Ивлеева и Элджей расстались - СМИ / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева и Элджей узаконили свои отношения в 2019 году тайно. Пара обошлась без свадьбы, приехав в ЗАГС в джинсах и футболках.

Несмотря на то, что оба весьма популярные личности, об их отношениях известно не так много. А теперь поклонники Насти и Элджея снова думают, что те расстались. Ранее звезду "Орла и Решки" заметили без обручального кольца.

Ивлеева опубликовала в Instagram пост, в котором очень скромно и сухо, считают фолловеры, поздравила любимого с днем рождения.

С днюхой! Совсем взрослый стал, – написала она в публикации.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайле влево:

А накануне Эджей выпустил новый трек, в котором (это тоже теория фанатов) признался, что они с Настей больше не пара.

Бейби, ты секси, ты на моих чипсах и Pepsi, но нам стало скучно и неинтересно. Ну и все, на этом закончили…, – цитируют Элджея в комментариях к посту Насти.

Настя Ивлеева и Элджей / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Не сложно догадаться, что Настя Ивлеева не комментирует предположения своей аудитории. Как и ее любимый. Зато фолловеры за них уже все решили.

"Что из этих строчек его трека вам не понятно еще? Он в треках все рассказывает"

"Не расстались они! Зачем ложную инфу писать?"

"Ну все, вы расстались"

Скриншот: instagram.com/_agentgirl_

Скриншот: instagram.com/_agentgirl_

Скриншот: instagram.com/_agentgirl_

К слову, о своих отношениях с Ивлеевой Элджей также косвенно объявил в треке "360". Позже Настя сделала татуировку с этим числом на запястье. Кроме того, у пары есть одинаковые татуировки на кистях рук. Настя и Элджей набили 2 кольца, изображающих бесконечность.

Как знаменитости переживают расставания – смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что Элджея лишили водительских прав из-за вождения в пьяном виде.