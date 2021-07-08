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Мужа Ивлеевой лишили водительских прав из-за вождения в пьяном виде

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
8 июля, 18:15
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Рэпер Элджей в мае этого года был остановлен полицией. Артист находился за рулем своего BMW i8 в состоянии алкогольного опьянения
Элджея лишили водительских прав
Элджея лишили водительских прав / Фото: instagram.com/sayonaraboy

Супруг Анастасии Ивлеевой, которая ранее предложила Ким Кардашьян встретиться лично, лишился водительских прав на один год и семь месяцев, сообщает Telegram-канал Baza. Известный российский рэпер Элджей теперь не сможет самостоятельно водить автомобиль в ближайшее время. Артиста также оштрафовали на 30 тысяч рублей.

На суд супруг Ивлеевой не пришел, вместо артиста присутствовал адвокат.

В мае этого года в Москве был остановлен автомобиль BMW i8, за рулем которого находился 26-летний Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея) с явными признаками алкогольного опьянения. Позже стало известно, что вместе с рэпером в салоне автомобиля находилась его супруга, телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева.

Рэпер Элджей
Рэпер Элджей / Фото: instagram.com/sayonaraboy

Артист отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и отправлять машину на штрафстоянку. На предыдущий суд по лишению водительских прав артист тоже не явился. 23 июня Элджею должны были назначить штраф и лишить водительских прав. Ни артист, ни его представители не хотят комментировать эту ситуацию прессе.

Супруга Элдежя, блогер и ведущая Настя Ивлеева ранее осталась без своего авто. Сотрудники ДПС оштрафовали знаменитость за нарушение правил дорожного движения и эвакуировали ее Lamborghini Aventador, который та купила в прошлом году.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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