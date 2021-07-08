Мужа Ивлеевой лишили водительских прав из-за вождения в пьяном виде

Супруг Анастасии Ивлеевой, которая ранее предложила Ким Кардашьян встретиться лично, лишился водительских прав на один год и семь месяцев, сообщает Telegram-канал Baza. Известный российский рэпер Элджей теперь не сможет самостоятельно водить автомобиль в ближайшее время. Артиста также оштрафовали на 30 тысяч рублей.
На суд супруг Ивлеевой не пришел, вместо артиста присутствовал адвокат.
В мае этого года в Москве был остановлен автомобиль BMW i8, за рулем которого находился 26-летний Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея) с явными признаками алкогольного опьянения. Позже стало известно, что вместе с рэпером в салоне автомобиля находилась его супруга, телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева.
Артист отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и отправлять машину на штрафстоянку. На предыдущий суд по лишению водительских прав артист тоже не явился. 23 июня Элджею должны были назначить штраф и лишить водительских прав. Ни артист, ни его представители не хотят комментировать эту ситуацию прессе.
Супруга Элдежя, блогер и ведущая Настя Ивлеева ранее осталась без своего авто. Сотрудники ДПС оштрафовали знаменитость за нарушение правил дорожного движения и эвакуировали ее Lamborghini Aventador, который та купила в прошлом году.
Смотрите видео о звездах, которые чуть не погибли в ДТП: