Наклейки для лица: как сериал "Эйфория" и поколение Z создали новый тренд в макияже

Наклейки для лица - новый тренд в макияже 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Выбирая образ на новогоднюю вечеринку, стоит присмотреться к грядущим трендам 2022 года. Визажисты в один голос предсказывают, что наклейки для лица станут настоящим хитом следующего года. Все благодаря повальному увлечению этим трендом поколением Z, популярности сериала "Эйфория", где героини не раз примеряют стильные луки.

Учитывая, что наклейки для ногтей, глаз и тела стали незаменимыми аксессуарами для самовыражения, ждем, что и наклейки для лица вскоре появятся повсюду, от Met Gala до TikTok.

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Наклейки для лица – новый тренд в макияже 2022 / Фото: Hypebae

Визажист подростковой драмы "Эйфория" Донни Дэви отметила в интервью, что наклейки для лица – это будущее в трендах макияжа потому, что они доступны, их легко использовать и они мгновенно дополняют образ.

Также Донни рассказала, как ее смелый макияж глаз в первом сезоне проекта повлек за собой тренд на стразы. Этот тренд как раз взорвал Instagram и TikTok действительно после первого сезона "Эйфории".

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Наклейки для лица – новый тренд в макияже 2022 / Фото: Hypebae

Интересно, что самые продвинутые косметические бренды уже начали тестировать такие бьюти-тренды. Так, две американские компании PONY и Morphe выпустили совместную коллаборацию – наклейки для лица в виде полумесяца и звезд.

Коллекция вышла под названием Constellation Sky (в пер. с англ. "Небо созвездий"), стоимость наборе наклеек всего $7 (ок. 196 грн).

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Наклейки для лица – новый тренд в макияже 2022 / Фото: Hypebae

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