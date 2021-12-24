Как одеться на Новый год 2022 по знаку зодиака: готовые образы (фото + цены)

Пока одни пытаются выбрать максимально яркое платье с пайетками на Новый год 2022, другие предпочитают что-то более консервативное, третьи — вообще не знают, чего они хотят. Мы попробуем помочь каждой категории нуждающихся в добром совете. Особенно оценят те, кто любят гороскопы.
Рассказываем, в чем встречать Новый год 2022 по знаку зодиака, ведь без гороскопов и астрологических прогнозов сегодня сложно представить нашу жизнь. Мы собрали готовые луки для всех двенадцати знаков зодиака.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Ваш горячий темперамент требует чего-то легкого и сексуального. Шелковое платье станет идеальной второй кожей на Новый год: сможете потанцевать и не будете себя чувствовать зажатыми.
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Телец (21 апреля — 21 мая)
Никому не стоит ничего доказывать, но свое отображение в зеркале вас должно радовать. Поэтому наденьте яркое шифоновое платье и смелые, как никогда, аксессуары.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Ох уж эта двойственная натура! На одном плече демон кричит надеть открытый топ и показать больше тела, на другом — ангел просил быть в платье в пол. И так, чтобы не быть в тени... Разберемся!
Рак (22 июня — 22 июля)
Мы знаем, что вам лень, как никогда, обуздывать гламур и блестки. Но кто сказал, что это проблема? Костюм-пижама зачтется за стильный лук, даже если вы реально купили его для сна.
Лев (23 июля — 23 августа)
Вне всяких сомнений, вы должны быть на высоте. Платьем здесь не решишь дельца. А вот брюками-палаццо, мерцающим топом и шикарными аксессуарами — запросто!
Дева (24 августа — 23 сентября)
Тепло красоте не помеха, мы согласны, потому что знаем вас. И те, кто знают тоже, также не удивятся. Уютный костюм Chanel.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Ей-Богу, порой вы хуже Близнецов! Не заморачивайтесь зря, ведь до конца так и не будете уверены в правильном выборе лука, поэтому просто поверьте на слово — изумрудный вам к лицу.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Конечно же, темный, как ночь, оттенок. И сегодня вы покажете, кто на самом деле королева ночи.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Найдутся те, кто скажут, что нельзя надевать красный в год Тигра. Но кому мы что собрались доказывать, если это один из ваших любимых цветов.
Козерог (22 декабря — 20 января)
Исключительно то, что вы наденете еще не раз, не два, и даже не три раз. И не важно, что это платье может висеть в шкафу годами в ожидании своего часа.
Водолей (21 января — 18 февраля)
Легкое платье в пол и никаких компромиссов! Вы так решили, а, значит, этому и быть!
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Ни на что не намекаем, но напоминающие чешую пайетки вам так идут! А смелые аксессуары завершат образ и подчеркнут вашу индивидуальность.
Продолжая новогоднюю тему, читайте, какой маникюр сделать на Новый год 2022 на примерах звезд?