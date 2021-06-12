Атлантида — лучший фильм по версии Украинской киноакадемии. О чем лента-триумфатор премии Золота Дзиґа-2021

Кадр из фильма "Атлантида" / Фото: Скриншот из YouTube

Сегодня, 12 июня состоялась торжественная церемония награждения Пятой национальной кинопремии "Золота Дзиґа-2021". Лучшим фильмом по версии Украинской киноакадемии стала нашумевшая картина режиссера Валентина Васяновича "Атлантида".

Кроме того, Васяновича отметили "Золотой Дзиґой" за лучшую операторскую и режиссерскую работу и лучший монтаж. Алексей Москаленко и Владлен Одуденко, которые также работали над "Атлантидой", получили статуэтки за лучшие визуальные эффекты и лучшую работу художника-постановщика соответственно.

Лента рассказывает о последствиях войны Украины с Россией и людях, оставшихся на освобожденных территориях. Что особенного в кино, которое с триумфом завоевало шесть наград Национальной кинопремии "Золота Дзиґа-2021", рассказываем далее в материале.

"Атлантида" впервые была показана на Венецианском кинофестивале в 2019 году. Тогда украинский фильм одержал победу в программе "Горизонты", заставив мир говорить о себе. Вскоре драму о недалеком будущем Украины увидели еще на 50 фестивалях и отметили престижными наградами.

Кадр из фильма "Атлантида" / Фото: Скриншот из YouTube

История детища Валентина Васяновича (он выступил сценаристом, режиссером, оператором и продюсером) рассказывает о жизни на территории восточной Украины после победы в войне с Россией. Некогда оккупированные украинские территории вернулись под контроль государства, однако оказались непригодными для жизни.

"В людях, даже искалеченных войной, любовь может возродить жизнь. Надежду на это и питает фильм".

События фильма разворачиваются в 2025 году. В кадре – серость, пустыри, разруха. Однако на фоне всего этого отчаяния находится место для любви. Ее встречает главный герой, который не может покинуть отравленную войной территорию. Он помогает раскапывать трупы, так как его прежнее место работы – завод – закрыто из-за банкротства, моется в экскаваторном ковше и живет в квартире без электричества и воды.

Кадр из фильма "Атлантида"

Скриншот из YouTube

"Валентин очень гуманный человек, и он оставляет надежду на то, что в людях, даже искалеченных войной, любовь может возродить жизнь. Надежду на это и питает этот фильм", – рассказывал ранее Life Сегодня продюсер фильма "Атлантида" Владимир Яценко.

История, показанная в "Атлантиде" абсолютно универсальная, по мнению продюсера. Он считает, что и для западного критика и американских киноакадемиков интересен аспект того, как возвращаются к жизни люди, которые выжжены войной. О чем и рассказал в картине Валентин Васянович.

Ниже смотрите официальный трейлер фильма "Атлантида":

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