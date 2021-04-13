На меня все обижались: Анастасия Приходько рассказала, как скрывала беременность

Певица недавно стала мамой в третий раз. По ее словам, во время беременности она не ходила в гости и не встречалась с друзьями

Анастасия приходько недавно стала мамой в третий раз и впервые показала фото с третьим ребенком. Позднее в Instastories певица призналась, что на нее обижались близкие, потому что она почти все время сидела дома, скрывая беременность.

"На меня многие обижались, я не ходила на дни рождения, я не ходила на мероприятия, тусовки, Я все время сидела дома и ездила на "Маску", – рассказала артистка.

Скриншот: instagram.com/stories/prykhodko_official

Она также призналась, что о беременности узнала уже в процессе подготовки гипершоу, после того, как подписала контракт.

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У Приходько также поинтересовались, как она скрывала живот на шоу "Маска". "Костюм специальный не шили. Просто сзади он был корсетного варианта – его можно было утягивать, а мне просто его не утягивали", – рассказала Анастасия.

Ранее известный режиссер заявил, что Анастасии Приходько нужна помощь специалиста.