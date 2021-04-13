Анастасия Приходько впервые показала фото с третьим ребенком
Певица пока не рассекретила пол малыша
Украинская певица Анасатсия Приходько, которая ранее рассказала, почему скрывала беременность, показала фото с третьим ребенком.
Артистка не стала раскрывать пол малыша, а лишь опубликовала милый кадр и написала трогательное описание к нему в Instagram.
"Развенчаю мифы. Уже родила. Вот он мамин любимый человечек", – написала Приходько в описании к снимку.
В комментариях ее стали поздравлять коллеги и поклонники. Одной из тех, кто оставил свое сообщение, стала певица Оля Полякова.
"Мальчишка! Поздравляю, детка, ура!", – написала Суперблондинка, на что Анастасия ей ответила: "Там не написано кто, но спасибо тебе большое за поздравления! Обнимаю!"
Напомним, что Приходько участвовала в шоу "Маска" на телеканале "Украина" в образе Бабки. Именно ее подозревали в беременности после того, как ведущий Владимир Остапчук намекнул, что кто-то из героев проекта ждет ребенка.
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