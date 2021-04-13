Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Анастасия Приходько впервые показала фото с третьим ребенком

Сегодня, 11:17

Певица пока не рассекретила пол малыша

Украинская певица Анасатсия Приходько, которая ранее рассказала, почему скрывала беременность, показала фото с третьим ребенком.

Артистка не стала раскрывать пол малыша, а лишь опубликовала милый кадр и написала трогательное описание к нему в Instagram.

"Развенчаю мифы. Уже родила. Вот он мамин любимый человечек", – написала Приходько в описании к снимку.

Скриншот: Instagram

В комментариях ее стали поздравлять коллеги и поклонники. Одной из тех, кто оставил свое сообщение, стала певица Оля Полякова.

"Мальчишка! Поздравляю, детка, ура!", – написала Суперблондинка, на что Анастасия ей ответила: "Там не написано кто, но спасибо тебе большое за поздравления! Обнимаю!"

Скриншот: Instagram

Напомним, что Приходько участвовала в шоу "Маска" на телеканале "Украина" в образе Бабки. Именно ее подозревали в беременности после того, как ведущий Владимир Остапчук намекнул, что кто-то из героев проекта ждет ребенка.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
13-летний сын Олега Скрипки спел вместе с ВВ: смотрите патриотический клип Анастасия Приходько в третий раз стала мамой Кэти Перри призналась, что перестала брить ноги после того, как стала мамой
беременность Анастасия Приходько дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Умерла актриса, известная по роли в "Бриллиантовой руке"
Умерла актриса, известная по роли в "Бриллиантовой руке"
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме

Популярные статьи

Сегодня, 05:08Психо

Гороскоп на сегодня 13 апреля для всех знаков зодиака: Весы, выходите за рамки и не будьте занудой!

Вчера, 15:39Звездно

Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой

Вчера, 14:27Звездно

Экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице: почему об этом все говорят

Вчера, 11:45Звездно

Максим Галкин показал архивное видео с молодой Пугачевой

Вчера, 09:52Фаново

Волосы девушки начали дымиться после домашнего окрашивания (видео)

Вчера, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

11 апреляВкусно

Вкус, цвет, цена. Все, что вы хотели знать про "Гордона в шоколаде"

11 апреляЗвездно

Галкин показал редкое фото Пугачевой с ее дочками

11 апреляБлог

Как нужно хранить кофе, чтобы он не растерял свой аромат и вкус

11 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 11-17 апреля: все знаки зодиака

11 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 11 апреля для всех знаков зодиака: Рак, в любой непонятной ситуации становись в планку!

10 апреляЗвездно

Назван победитель шоу Маска

10 апреляЗвездно

DZIDZIO рассекретил Дракона на шоу Маска

10 апреляЗвездно

В такое чудовище залезла: на шоу Маска пришла известная певица в костюме Рака

10 апреляЗвездно

На шоу Маска рассекретили Носорога, который влюблен в Олю Полякову

10 апреляЗвездно

Елена Зеленская показала новую стрижку в Турции (фото)

Новости партнеров

Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Как просто определить стал ли пьющий человек алкоголиком
Как просто определить стал ли пьющий человек алкоголиком
Милейшая фигуристка, которая покорит вас улыбкой и фигурой
Милейшая фигуристка, которая покорит вас улыбкой и фигурой
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять