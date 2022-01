Мужчина косплеит образы Кэрри Брэдшоу – и это очень смешно: смотрите курьезные фото

Мужчина создал аккаунт Кэрри Драгшоу и публикует там смешные коллажи / Фото: Коллаж: Сегодня

Продолжаем дарить вам утром позитив. Вчера делились милыми видео котиков для заряда позитива на весь день, а сегодня расскажем о необычном бизнесмене. Дэн Клэй — партнер по стратегии и инновациям консалтинговой компании Lippincott из Нью-Йорка. Но помимо серьезной работы, у мужчины также есть еще одно креативное хобби — перевоплощаться в главную героиню культового сериала "Секс в большом городе".

То, что однажды началось как простой костюм на Хэллоуин, превратилось в вирусную сказку. В своем Instagram Клэй воссоздает классические образы "Секса в большом городе" и сопровождает их оригинальными монологами в стиле "не могу не удивляться". Свою страницу мужчина подписал Кэрри Дрэгшоу.

Реклама

Мужчина создал аккаунт Кэрри Драгшоу и публикует там смешные коллажи / Фото: instagram.com/dan_clay/

О нем писали Cosmopolitan, L.A. Times, Us Weekly, New York Post, BuzzFeed, Man Repeller, Huffington Post, Out, Refinery29, InStyle и многих других.

Мужчина создал аккаунт Кэрри Драгшоу и публикует там смешные коллажи / Фото: instagram.com/dan_clay/

Реклама

У Кэрри Дрэгшоу есть одна простая миссия: создать маленький уголок в Интернете, который будет наполнен только позитивом и любовью.

Мужчина создал аккаунт Кэрри Драгшоу и публикует там смешные коллажи / Фото: instagram.com/dan_clay/

Поэтому смотрите и наполняйтесь позитивом и вы.

Реклама

Мужчина создал аккаунт Кэрри Драгшоу и публикует там смешные коллажи / Фото: instagram.com/dan_clay/

Мужчина создал аккаунт Кэрри Драгшоу и публикует там смешные коллажи / Фото: instagram.com/dan_clay/

Мужчина создал аккаунт Кэрри Драгшоу и публикует там смешные коллажи / Фото: instagram.com/dan_clay/

Мужчина создал аккаунт Кэрри Драгшоу и публикует там смешные коллажи / Фото: instagram.com/dan_clay/

Мужчина создал аккаунт Кэрри Драгшоу и публикует там смешные коллажи / Фото: instagram.com/dan_clay/

Еще больше фото Кэрри Дрэгшоу смотрите в галерее.

Мужчина создал аккаунт Кэрри Драгшоу и публикует там смешные коллажи / Фото: instagram.com/dan_clay/

Также читайте: "Руки прочь от моей вагины": Гвинет Пэлтроу выпустила свечу за 2 тыс. грн