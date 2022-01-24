В жизни не только курьезы: милые видео котиков для заряда позитива на весь день

Самые милые существа на планете приветствуют вас с началом недели и желают хорошего настроения

Забавные коты для веселого настроения / Фото: pixabay.com

Продолжаем радовать вас веселыми утренними подборками. В последнее время было много курьезных фото собак, а теперь пришел момент полюбоваться милыми котиками.

Не дурак придумал: без кота — и жизнь не та. Действительно, что бы мы делали без наших любимых хвостатых мурчиков? Лучше даже не представлять такую жизнь.

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Мы приготовили милейшую подборку для тех, кто действительно любит котов. Многие хозяева этих чудесных питомцев наверняка узнают своих любимцев в нашей подборке. Поэтому быстрее смотрите и заряжайтесь только позитивными мыслями в начале недели.

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