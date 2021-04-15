Мулан, Ход королевы и еще 5 кинолент с потрясающими костюмами. Это лауреаты Гильдии дизайнеров

Объявлены победители самой престижной премии для художников по костюмам

Церемония BAFTA позволила звездам покрасоваться на красной дорожке. А вот в Гильдии дизайнеров карантинные ограничения нарушать не стали. Главная ежегодная премия для художников по костюмам прошла в онлайн-формате. Триумфатором вечера стала Нэнси Стейнер, которая одевала героиню картины "Девушка, подающая надежды". Ранее она также создавала костюмы для фильмов "Маленькая мисс Счастье", "Трудности перевода" и "Милые кости".

На первый взгляд, наряды "Девушки, подающей надежды" не так впечатляют, как та же "Мулан". Но на деле именно они стали одним из ключевых факторов успеха фильма. Для главной героини Эмиральд Феннел Нэнси Стейнер разработала несколько кардинально разных образов — подвыпившей бизнес-леди, беззаботной и медсестры Рэтчед. Они как своеобразный доспех, за которым Эмиральд прячет свое настоящее "я".

Предлагаем взглянуть на работы всех победителей премии Гильдии дизайнеров — и обязательно взять на заметку пару достойных фильмов или сериалов.

"Девушка, подающая надежды" (Нэнси Стейнер)

Лучшие костюмы в современном фильме

"Ма Рейни. Мать блюза" (Энн Рот)

Лучшие костюмы в историческом фильме

"Мулан" (Бин Дайглер)

Лучшие костюмы в фэнтези-фильме

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"Шиттс Крик" (Дебра Хэнсон)

Лучшие костюмы в современном сериале

"Мир Дикого Запада" (Шей Канлифф)

Лучшие костюмы в научно-фантастическом сериале

"Ход королевы" (Габриэль Биндер)

Лучшие костюмы в историческом/мини-сериале

"Гамильтон" (Пол Тэзвелл)

Лучшие костюмы в реалити-шоу, на телевидении

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