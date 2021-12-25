Можно ли употреблять алкоголь на морозе – мнение доктора Комаровского

Употреблять алкоголь на морозе нельзя, так вы потеряете еще больше тепла / Фото: Коллаж: Сегодня

На носу праздники, на площади уже стоит елка, многие планируют активный отдых на выходных. Как согреться зимой? Пропустить бокал глинтвейна или что-нибудь покрепче? Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, когда можно позволить себе в умеренном количестве горячительные напитки.

Многие люди уверены, что именно алкоголь помогает согреться на морозе. И правда, выпьешь 1-2 бокала красного вина или что-то покрепче, и уже жарко! Ведь употребление горячительных напитков приводит к расширению сосудов кожи, при этом улучшается кровообращение, но спустя время нам вдруг становится… еще холоднее.

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Все элементарно: чем интенсивнее кровообращение в коже, тем быстрее мы теряем тепло, – объяснил доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною".

По словам кандидата медицинских наук, когда человек принял алкоголь, сосуды расширились, и это субъективно сопровождается ощущением тепла.

Вам вроде как стало теплее, но так как кровообращение в коже активизировалось, потери тепла многократно возросли, – сказал Евгений Комаровский в интервью для канала "Украина". – Поэтому употребить алкоголь можно тогда, когда вы с мороза вернулись в тепло.

Известный доктор согласился, что можно выпить умеренное количество алкоголя, но только в том случае если вы уже дома. Но как же тогда жители Европы, которые во время новогодних праздников на улице пьют глинтвейн?

Европейцы поступают разумно: выпьют глинтвейн и идут в бар или в другое уютное место посидеть в тепле / Фото: freepik.com

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По словам доктора Комаровского, не стоит забывать, что климат во многих европейских странах не такой суровый, как у нас. К тому же европейцы поступают очень разумно: выпьют глинтвейн и тут же идут в какой-нибудь бар или в другое уютное место посидеть в тепле.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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