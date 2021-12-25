Чи можна вживати алкоголь на морозі – думка лікаря Комаровського

Вживати алкоголь на морозі не можна, так ви втратите ще більше тепла / Фото: Колаж: Сьогодні

"На носі" свята, на площі вже стоїть ялинка, багато хто планує активний відпочинок на вихідних . Як зігрітися взимку? Пропустити келих глінтвейну або щось міцніше? Доктор Комаровський у програмі " Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, коли можна дозволити собі у помірній кількості міцні напої.

Багато людей упевнені, що саме алкоголь допомагає зігрітися на морозі. І справді, вип'єш 1-2 келихи червоного вина або щось міцніше, і вже жарко! Адже вживання міцних напоїв призводить до розширення судин шкіри, при цьому покращується кровообіг, але згодом нам раптом стає ще холодніше.

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Все елементарно: що інтенсивніший кровообіг у шкірі, то швидше ми втрачаємо тепло, – пояснив лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною".

За словами кандидата медичних наук, коли людина прийняла алкоголь, судини розширилися, і це суб'єктивно супроводжується відчуттям тепла.

Вам ніби стало тепліше, але оскільки кровообіг у шкірі активізувався, втрати тепла багаторазово зросли, – сказав Євген Комаровський в інтерв'ю для каналу "Україна". – Тому вживати алкоголь можна тоді, коли ви з морозу повернулися у тепло.

Відомий лікар погодився, що можна випити помірна кількість алкоголю, але тільки якщо ви вже вдома. Але як тоді жителі Європи, які під час новорічних свят на вулиці п'ють глінтвейн?

Європейці роблять розумно: вип'ють глінтвейн і йдуть у бар або в інше затишне місце посидіти в теплі / Фото: freepik.com

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За словами доктора Комаровського, не слід забувати, що клімат у багатьох європейських країнах не такий суворий, як у нас. До того ж європейці роблять дуже розумно: вип'ють глінтвейн і у ту ж мить йдуть у якийсь бар або в інше затишне місце. посидіти у теплі .

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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