Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО

Отпуск на Новый год

Гид по подаркам

Список Обамы

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Доктор Комаровский ответил, можно ли при насморке капать антибиотики в нос

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
24 декабря, 07:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Когда антибиотик в любой концентрации капается в нос, это неэффективно, к тому же формирует устойчивость к препарату. Евгений Комаровский не советует так делать
При насморке капать антибиотики в нос ребенку не нужно, это формирует устойчивость к препаратам
При насморке капать антибиотики в нос ребенку не нужно, это формирует устойчивость к препаратам / Фото: Коллаж: Сегодня

Если антибиотик продается в капельках, значит, его можно закапать в нос при насморке? Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказал, в каких случаях этот препарат нужно именно так использовать и когда это не принесет никакого эффекта.

Если у ребенка насморк и врач предложил капать антибиотик в нос – меняйте врача, предупредил Евгений Комаровский. Кандидат медицинских наук объяснил, что так использовать подобные препараты можно только в двух случаях. А именно – когда антибиотик закапывают при гнойном конъюнктивите в глаза и когда его закапывают при гнойном отите в ухо.

Реклама

Антибиотик закапывают только при гнойном конъюнктивите в глаза и гнойном отите в ухо
Антибиотик закапывают только при гнойном конъюнктивите в глаза и гнойном отите в ухо / Фото: freepik.com

То есть когда есть замкнутая полость, откуда антибиотик не всасывается в кровь, и когда в этой полости можно обеспечить высокую концентрацию препарата, тогда его можно туда вводить.

Местное введение антибиотиков на кожу или на слизистые оболочки – одно из самых больших преступлений, особенно когда это делается не по инициативе медработника, – сказал Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною".

Потому что местное применение антибиотиков в большинстве случаев не позволяет обеспечить его высокую концентрацию в тканях. А низкая концентрация препарата приводит к тому, что бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам. И это чуть ли не самая острая проблема медицины 21-го века.

Реклама

Когда антибиотик в любой концентрации капается в нос, то такое действие неэффективное, – сказал врач-педиатр высшей категории в интервью для телеканала "Украина". – Антибиотик стекает по задней стенке глотки и попадает в желудок. Это идеальная модель формирования устойчивости к антибиотикам. Врач, который посоветовал капельки антибиотиков в нос, – это не врач.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на телеканале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Также читайте, чем заменить паровые ингаляции.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Новогодние лайфхаки
Выбирай “осознанные” подарки
Открыть мешок
Pantone по-украински
Наши в теме
Wishlist
Что подарить на Новый год и Рождество
Найти классную идею
Психология праздника
Секреты эмоций, которые дарит Святой Николай
Окунуться в праздник!
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Лучшие фотозоны столицы
Хочу обновить Instgram
Чек-лист декабря
Успеть все до Нового года
Составляем список
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Лайфхак недели
Как украсить блюда к новогоднему столу
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров
Самый дорогой спецтопик
Ищешь подарки на Новый год
Дороже VS Дешевле
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 декабря
Читать гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять