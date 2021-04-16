Motorola показала новейший смартфон с камерой на 108 Мп

Компания Motorola продолжает пытаться конкурировать на рынке смартфонов, показав два новых гаджета

Motorola продолжает активно работать над своей линейкой смартфонов Moto G. Компания показала сразу два смартфона – Moto G60 и Moto G40 Fusion.

Об этом сказано на официальной странице Motorola в Twitter.

Смартфон Motorola G60 / Фото: Motorola

Особенностью устройства Moto G60 является то, что его дисплей будет иметь частоту кадров на 120 Гц. Сам экран имеет площадь в 6,78 дюймов с матрицей AMOLED, а также разрешением Full HD+ (2460×1080).

В свою очередь по Moto G40 намного меньше информации и каким, к примеру, будет экран – пока не известно.

Также понятно, что в смартфонах серии Moto G установлен процессор Qualcomm Snapdragon 732G.

Смартфоны Motorola / Фото: Motorola

Одной из главных фишек Moto G60 будет основная камера на 108 Мп, а фронтальная камера для селфи – на 32 Мп.

У Moto G40 предварительно камера будет с основным модулем на 64 Мп.

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