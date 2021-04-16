Motorola показала новейший смартфон с камерой на 108 Мп

Motorola продолжает активно работать над своей линейкой смартфонов Moto G. Компания показала сразу два смартфона – Moto G60 и Moto G40 Fusion.
Об этом сказано на официальной странице Motorola в Twitter.
Смартфон Motorola G60 / Фото: Motorola
Особенностью устройства Moto G60 является то, что его дисплей будет иметь частоту кадров на 120 Гц. Сам экран имеет площадь в 6,78 дюймов с матрицей AMOLED, а также разрешением Full HD+ (2460×1080).
В свою очередь по Moto G40 намного меньше информации и каким, к примеру, будет экран – пока не известно.
Также понятно, что в смартфонах серии Moto G установлен процессор Qualcomm Snapdragon 732G.
Смартфоны Motorola / Фото: Motorola
Одной из главных фишек Moto G60 будет основная камера на 108 Мп, а фронтальная камера для селфи – на 32 Мп.
У Moto G40 предварительно камера будет с основным модулем на 64 Мп.
Напомним, ранее мы писали о том, что новый складной смартфон от Samsung поразит революционным экраном LTPO.
Также мы сообщали, какие самые дорогие смартфоны можно купить в Украине.