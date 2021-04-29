Моргенштерна внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Ранее артист признавался, что он "боится" ехать в Украину. Тем временем в Сети активно продавались билеты на его концерты в Киеве, Одессе, Харькове и Запорожье

Российского рэпера Моргенштерна, который ранее заявил, что он "банально боится" приезжать в Украину, внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Валеев Алишер (настоящее имя рэпера) появился в списке под номером 25 на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

Отметим, что теперь скандальный артист не сможет давать концерты на территории Украины – ранее он планировал приехать в Киев, Харьков, Одессу и Запорожье в июне этого года.

Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

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Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Отметим, что Моргенштерн считается одним из самых скандальных рэперов – в России на артиста завели дело о пропаганде наркотиков.

В 2019 году, в день траура после пожара в Одесском колледже, Моргенштерн устроил громкий концерт в Одессе и негативно высказался о дне траура в городе.

Напомним, в университете культуры разыгрывают билеты на концерты Моргенштерна.