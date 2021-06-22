Молодая супруга Петросяна показала себя в купальнике и заявила, что не любит спорт (фото)

Подписчики Татьяны Брухуновой поинтересовались, качает ли она пресс, на что девушка ответила отрицательно и рассказала о любимом виде физических нагрузок после родов

Татьяна Брухунова показала фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая супруга Евгения Петросяна, его экс-помощница, Татьяна Брухунова, которая ранее удивила публику необычным нарядом, снова дала повод заговорить о себе.

В Instagram она опубликовала несколько фото, на которых позирует в купальниках. Сейчас Евгений Петросян с супругой отдыхают на Мальдивах.

Татьяна Брухунова показала фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/bruhunova

Снимки девушки вызвали бурную реакцию, ведь она редко публикует такого рода кадры. В комментариях у Татьяны даже поинтересовались, занимается ли она физическими нагрузками, качает ли пресс, на что девушка ответила отрицательно.

"После родов можно качать пресс, как вы думаете?" – написала Брухунова.

Татьяна объяснила, что после рождения ребенка она перестала заниматься любыми физическими упражнениями, так как ей это противопоказано. К слову, Брухунова родила сына в апреле этого года. Девушка также призналась, что пять лет назад перенесла серьезную операцию.

"Спорт не люблю и не занимаюсь им. У меня удалены вены на ногах – после такой операции о спорте лучше даже не думать. Мой максимум – пилатес", – объяснила Татьяна.

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Скриншот: Instagram

Тем не менее в комментариях Татьяне написали сотни комплиментов:

Очень женственная фигура у Танюши!

Точеная фигура, хорошая панама, купальник с попугаями.

Законно быть такой красивой?

Фигура!

Скриншот: Instagram

"У меня не только сумочек много, но и купальников", – прокомментировала свою публикацию Брухунова.

Татьяна Брухунова на Мальдивах / Фото: instagram.com/bruhunova

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