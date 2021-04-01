Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Молодая супруга Петросяна удивила неожиданным нарядом: фото

Сегодня, 19:48

Новый свитер Брухуновой в Сети уже успели оценить

Татьяна Брухунова, которая недавно прокомментировала слухи о третьей беременности, удивила необычным нарядом. Супруга юмориста решила дать хейтерам новый повод для обсуждений. В Instagram она обнародовала снимок в необычном вязаном комплекте.

Брухунова надела костюм песочного цвета, состоящий из брюк и свитера Спереди на груди его украшал рисунок мандаринок, а сзади на свитере были нарисованы красные трусики.

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова
Фото: instagram.com/bruhunova

"1 апреля! P.S Спонсор всех обернувшихся глаз – мой новый свитер", – подписала фото Татьяна.

В комментариях мнения разделились. Одни пользователи оценили такую оригинальность и юмор, а другим же наряд не понравился.

Ранее мы сравнивали образы Татьяны Брухуновой и новой помощницы Евгения Петросяна – Александры Скобцовой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Супругу Петросяна сравнили со старухой Шапокляк: ответ звезды Евгений Петросян впервые показал своего сына (фото) Молодая супруга Петросяна о сравнении со Степаненко: «Это хамство!" (видео) Молодую жену Петросяна сравнили с дочерью Михаила Боярского
Евгений Петросян
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Возлюбленная вингера "Динамо" обладает неземной красотой
Возлюбленная вингера "Динамо" обладает неземной красотой
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021

Популярные статьи

Сегодня, 12:47Фаново

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Сегодня, 11:45Звездно

7 первоапрельских комедийных фильмов, которые заставят вас хохотать

Сегодня, 10:18Вкусно

Католическая Пасха-2021: 5 рецептов праздничных блюд

Сегодня, 09:31Звездно

MONATIK – 35: самые популярные запросы о топовом артисте

Сегодня, 06:10Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Сегодня, 05:00Events

1 апреля: прикольные картинки и шуточные поздравления в День смеха

Вчера, 21:24Events

Свежие шутки на 1 апреля: как весело и безобидно разыграть друзей

Вчера, 20:07Звездно

Орбакайте поделилась редким фото Пугачевой с детьми и внуками

Вчера, 18:53Звездно

Леся Никитюк пришла к парикмахеру на покраску, а он ей отстриг косы (видео)

Вчера, 13:23Фаново

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 10:35Вкусно

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

30 мартаEvents

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

30 мартаEvents

С Теплым Алексеем: горячие поздравления, яркие открытки и стихи

30 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 30 марта для всех знаков зодиака: Рыбы, настал ваш день!

30 мартаEvents

30 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 мартаEvents

Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото

Новости партнеров

Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять