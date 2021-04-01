Молодая супруга Петросяна удивила неожиданным нарядом: фото

Новый свитер Брухуновой в Сети уже успели оценить

Татьяна Брухунова, которая недавно прокомментировала слухи о третьей беременности, удивила необычным нарядом. Супруга юмориста решила дать хейтерам новый повод для обсуждений. В Instagram она обнародовала снимок в необычном вязаном комплекте.

Брухунова надела костюм песочного цвета, состоящий из брюк и свитера Спереди на груди его украшал рисунок мандаринок, а сзади на свитере были нарисованы красные трусики.

Татьяна Брухунова Фото: instagram.com/bruhunova

"1 апреля! P.S Спонсор всех обернувшихся глаз – мой новый свитер", – подписала фото Татьяна.

В комментариях мнения разделились. Одни пользователи оценили такую оригинальность и юмор, а другим же наряд не понравился.

Ранее мы сравнивали образы Татьяны Брухуновой и новой помощницы Евгения Петросяна – Александры Скобцовой.

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