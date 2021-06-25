Молодая супруга Петросяна озвучила неприятный диагноз: Невролог посоветовала в отпуск

Татьяна Брухунова пожаловалась на эмоциональное выгорание / Фото: instagram.com/bruhunova
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, с которой юморист сейчас отдыхает на Мальдивах, поделилась личными проблемами в Instagram.
32-летняя Брухунова заявила о неприятном диагнозе – невролог сообщил девушке, что у нее эмоциональное выгорание.
Два месяца назад я физически ощутила усталость. Не ту, что проходит, когда ты не выспалась. А ту, что с тобой 24/7. Сколько бы ты ни спала, сколько бы ни отдыхала, все одно – глаза открыла и уже устала. Невролог посоветовала незамедлительно отправиться в отпуск. Так выглядят первые ласточки эмоционального выгорания. И мы решили улететь в отпуск. Туда, где нет никаких развлечений, – поделилась Татьяна.
Татьяна Брухунова на Мальдивах / Фото: instagram.com/bruhunova
По словам супруги Евгения Петросяна, встает она в 9 утра, а ложится в 21:00. В ее распорядок дня включены плавание, массаж, приемы пищи и "визуальное расслабление" – в такие моменты, как говорит Татьяна, она просто лежит и смотрит на океан.
Это лучший режим, что был у меня когда-либо. За те дни, что мы здесь, я ни разу не притронулась к мясу. Только рыба и морепродукты – и то, не каждый день. Зато пью по три литра воды в день. Сегодня я отчетливо вижу и чувствую, что отлично восстанавливаюсь. Ощущение абсолютного покоя бесценно, – делится Татьяна.
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