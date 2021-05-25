Модная покупка сезона — топ халтер. Где такой найти и с чем носить

В разные годы в нем мы видели Шер, Кристину Агилеру, Гвен Стефани и Рианну

Этим летом шелковый платок — вещь незаменимая. Его можно надевать как стильную бандану из 00-х, а можно завязывать как перекрестный топ халтер. Тренд зародился в 70-х и стал дико популярным благодаря иконе стиля тех лет — Шер.

Пережив несколько взлетов и спадов, в 2021-м халтер вновь возвращается в наши гардеробы. С чем его носить, как выбрать и где купить самый модный, разбираемся дальше.

Шер, 1975 / Фото: Getty Images

Каким должен быть топ халтер

Сегодня топ, как у Шер — лишь одна из разновидностей халтера. По сути, так называют любой верх, который завязывается вокруг шеи. Но если к традиционным блузкам и майкам на тонких бретелях мы давно привыкли, то перекрестный вариант выглядит гораздо свежее.

/ Фото: Pinterest

Помимо платка, можно использовать любую другую ткань. А можно даже не пытаться раскрыть в себе рукодельницу — готовых халтеров полно у брендов всех ценовых категорий. К тому же, модели классического кроя тоже позволяют экспериментировать, меняя расположение бретель.

/ Фото: instagram.com/shopknuppkouture

Образы с топом халтер

Халтер — нескучная альтернатива базовому кроп-топу. Поэтому и носить его можно во всех комплектах, которые вы привыкли дополнять укороченным верхом. Например, беспроигрышный вариант — прямые джинсы с высокой талией.

/ Фото: instagram.com/trynfinddebby

/ Фото: instagram.com/emilyrosdah

Чтобы поддержать ретро-эстетику, выбирайте клеш, яркие принты или все вместе. Такие образы особенно любит модель Белла Хадид.

/ Фото: instagram.com/greeneggzannsam

/ Фото: instagram.com/dannatiu

Эффектно смотрится халтер с трендовыми завязками на талии. Они могут быть не только частью топа, но и брюк.

/ Фото: instagram.com/ullallally

/ Фото: instagram.com/100laurencandy

Укороченный топ под костюмом — классика жанра. Халтер контрастного цвета поможет разнообразить аутфиты.

/ Фото: instagram.com/madiizk

/ Фото: instagram.com/panianiani

Для офиса со строгим дресс-кодом такой верх вряд ли подойдет. Но если у вас на работе с этим все более демократично, смело сочетайте халтер с классическими брюками.

/ Фото: instagram.com/sophtwears Реклама

/ Фото: instagram.com/everygirlswonderland

Элегантным решением для свидания или светского выхода станет matching комплект – с шортами или юбкой. Некомфортно в слишком откровенном наряде? Снизьте градус сексуальности за счет длины миди.

/ Фото: instagram.com/glassons

/ Фото: instagram.com/graciepiscopo

Где купить топ халтер

В торговых центрах и онлайн-магазинах можно найти варианты на любой вкус и кошелек. Вот несколько интересных находок — от лаконичных и скромных до самых провокационных.

Stradivarius, 469 грн / Фото: stradivarius.com

Bershka, 549 грн / Фото: bershka.com/

Bershka, 549 грн / Фото: bershka.com/

Pull&Bear, 899 грн / Фото: pullandbear.com/

Mango, 799 грн / Фото: shop.mango.com/

Zara, 599 грн / Фото: zara.com

Staud, 4000 грн / Фото: farfetch.com

EMANI, 1164 грн / Фото: revolve.com

GAUGE 81, 4999 грн / Фото: farfetch.com

LPA, 3564 грн / Фото: revolve.com

8 by YOOX , 2235 грн / Фото: yoox.com

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