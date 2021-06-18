Кристина Остапчук в купальнике сразила горячей фигурой (фото)

Кристина Остапчук похвасталась фигурой в купальнике / Фото: instagram.com/kristygor
Кристина Остапчук, которая недавно выпустила коллекцию сексуальных пляжных костюмов, рассказала, сколько купальников нужно брать с собой на отдых. Она вместе со своим звездным мужем отправилась на отдых в Черногорию, прихватив с собой чемодан-второй вещей.
В своем Instagram-аккаунте Кристина опубликовала очень красивое фото. На снимке она стоит в кристально чистой воде в ярко-зеленом купальнике. Идеально!
Кристина Остапчук в Черногории / Фото: instagram.com/kristygor
"Без фильтров. Без лонгридов. Просто идеально", – добавила короткую подпись супруга Владимира Остапчука.
В комментариях ее засыпали восторженными комплиментами:
- "Красота"
- "Это вообще законно, быть такой красоткой?"
- "Богиня"
- "Не знаю, что мне нравится больше: Кристина на фоне гор или горы на фоне яркой Кристины"
- "Красотка и вид идеальный"
- "Красавица"
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В сторис Кристина также запостила снимок и написала, сколько купальников ей нужно для поездки на море: "Я с собой взяла на отдых семь купальников".
Еще один, уже желтый, купальник Кристина показала также в сторис. На этот раз вместе с ней позировал и Владимир Остапчук.
Смотрите интервью с Кристиной и Владимиром Остапчуками:
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