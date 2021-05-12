Дублинский коддл, бармбрэк и еще 2 ирландских блюда, от которых пальчики оближешь

В этой стране придумали не только кофе по-ирландски, но и много другой интересной еды

Ирландия. В этой, как ее называют, изумрудной стране очень трепетно относятся к блюдам из картофеля и всевозможного мяса. Климат, мягко говоря, там не очень, поэтому еда должна согревать. Многие считают, что национальная кухня этой страны очень перекликается с кухней соседней Англии, – это правда лишь отчасти. Разница есть. И да, Ирландию стоит поблагодарить за их кофе. Его рецепт и еще нескольких блюд этой страны найдете ниже.

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Дублинский коддл

Фото: instagram.com/katya_irl/

Одна из самых популярных похлебок в Ирландии. Колбаски рекомендуется покупать качественные и, по желанию, можно добавить немного темного ирландского пива. Для аутентичности.

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Ингредиенты

Бекон – 500 г

Колбаски – 500 г

Тмин – 2 ст. л.

Петрушка – 4 ст. л.

Куриный бульон – 1 л

Лук – 1 шт.

Картошка – 1 кг

Лавровый лист, специи – по вкусу

Способ приготовления

В глубокой сковороде обжарить бекон и сосиски до золотистого цвета. Выложить из сковороды. Добавить в сковороду измельченный лук и обжарить. Вернуть в сковороду бекон и сосиски. Добавить тмин, специи и лавровый лист, залить бульоном и довести до кипения. Убавить огонь, закинуть картошку. Накрыть крышкой и тушить 30 минут на медленном огне. По желанию добавить 100 г темного пива. Украсить зеленью.

Ирландское рагу

Фото: instagram.com/yulia_buryak_/

Ингредиенты

Картофель – 700 г

Говядина мякоть (или баранина) – 800 г

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Темное пиво – 500 мл

Чеснок – 3 зуб.

Лавровый лист – 2 шт.

Тимьян сушеный – 1 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Масло для жарки

Способ приготовления

Мясо нарезать крупными кусочками. В кастрюлю с толстым дном налить немного масла, прогреть. Выложить мясо и обжарить на сильном огне. Лук нарезать полукольцами, добавить к мясу, обжарить. Морковь нарезать кольцами, добавить к мясу и луку. Немного обжарив, добавить пиво, убавить огонь и тушить до готовности мяса. Картофель нарезать кубиками, залить водой, чтобы ушел крахмал. Когда мясо начнет делиться на волокна, слить воду с картофеля и добавить в кастрюлю. Добавить специи: чеснок, лавровый лист, тимьян, соль и перец по вкусу. Тушить до готовности картофеля. При подаче украсить зеленью петрушки.

Бармбрэк

Фото: instagram.com/mimikupenda_/

Этот кекс обязателен на День святого Патрика. Но не только. Ирландцы обожают, когда бармбрэк подают к чаю или кофе.

Ингредиенты

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Сахар – 100 г

Ромашковый чай (горячий) – 300 мл

Сливочное масло – 50 г

Измельченный миндаль – 1 ст. л.

Изюм – 200 г

Цукаты – 100 г

Консервированная вишня – 50 г

Мука – 300 г

Разрыхлитель – 10 г

Способ приготовления

В горячем чае растворить сахар, добавить масло и дать растаять. Добавить сухофрукты и орехи и остудить смесь. В холодную смесь добавить муку и разрыхлитель, перемешать и выложить в форму. Поставить в духовку на 180 градусов на 60 минут. Духовку не открывать 50 минут. После того, как бармбрэк будет готов, дать немного остыть и вынуть из формы.

Боксти

Фото: instagram.com/santalucia.by/

Это традиционные ирландские картофельные котлеты. Подают их с обжаренным беконом.

Ингредиенты

Картофель – 6 шт.

Лук – 1 шт.

Молоко, мука – по 2 ст. л.

Яйцо – 2 шт.

Бекон – 2 ломтика

Зеленый лук

Сливочное масло – 1 ст. л.

Соль, перец черный молотый – щепотка

Сметана – по вкусу

Способ приготовления

Сварить половину картофеля. Готовый картофель размять. Не нужно добавлять ни воду, ни молоко. Сырой картофель натереть на терке, так же натереть лук. Добавить к этой смеси толченный картофель, молоко, муку, яйца. Посолить, поперчить. Вымесить тесто руками. Растопить на сковороде сливочное масло и жарить по 2-3 минуты с каждой стороны. Параллельно поджарить на сухой сковороде нарезанный бекон. Нарезать зеленый лук. Выложить боксти на тарелку. Сверху положить сметану, бекон и зеленый лук.

Кофе по-ирландски

Фото: instagram.com/bestcoffee_ua/

Одна из немногих стран, у которой есть свой именной кофе. В 1942 году в аэропорту ирландского города Фойнс был отменен рейс. Пассажиры негодовали, нужно было чем-то их успокоить. Шеф-повар ресторана аэропорта – Джо Шеридан – решил подбодрить людей, добавив в кофе немного виски и взбитые сливки. Это и стало днем рождения кофе по-ирландски.

Ингредиенты

Кофе свежесваренный – 200 мл

Виски – 50 мл

Тростниковый сахар – 1-2 кубика.

Сливки 30% – 50 мл

Корица, мускатный орех – щепотка

Способ приготовления

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Сварить кофе. Процедить. Сливки взбить до пышной пены. Подогреть немного стакан и вылить кофе. Добавить сахар и виски. Аккуратно выложить сливки на поверхность кофе. Украсить корицей и мускатным орехом.

Здесь собраны рецепты самой вкусной еды из Германии.