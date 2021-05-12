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Дублинский коддл, бармбрэк и еще 2 ирландских блюда, от которых пальчики оближешь

12 мая, 15:51

Ирина Маслова

В этой стране придумали не только кофе по-ирландски, но и много другой интересной еды

Ирландия. В этой, как ее называют, изумрудной стране очень трепетно относятся к блюдам из картофеля и всевозможного мяса. Климат, мягко говоря, там не очень, поэтому еда должна согревать. Многие считают, что национальная кухня этой страны очень перекликается с кухней соседней Англии, – это правда лишь отчасти. Разница есть. И да, Ирландию стоит поблагодарить за их кофе. Его рецепт и еще нескольких блюд этой страны найдете ниже.

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Дублинский коддл

Фото: instagram.com/katya_irl/

Одна из самых популярных похлебок в Ирландии. Колбаски рекомендуется покупать качественные и, по желанию, можно добавить немного темного ирландского пива. Для аутентичности.

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В глубокой сковороде обжарить бекон и сосиски до золотистого цвета. Выложить из сковороды.
  2. Добавить в сковороду измельченный лук и обжарить. Вернуть в сковороду бекон и сосиски.
  3. Добавить тмин, специи и лавровый лист, залить бульоном и довести до кипения.
  4. Убавить огонь, закинуть картошку. Накрыть крышкой и тушить 30 минут на медленном огне.
  5. По желанию добавить 100 г темного пива.
  6. Украсить зеленью.

Ирландское рагу

Фото: instagram.com/yulia_buryak_/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Мясо нарезать крупными кусочками.
  2. В кастрюлю с толстым дном налить немного масла, прогреть.
  3. Выложить мясо и обжарить на сильном огне.
  4. Лук нарезать полукольцами, добавить к мясу, обжарить. Морковь нарезать кольцами, добавить к мясу и луку.
  5. Немного обжарив, добавить пиво, убавить огонь и тушить до готовности мяса.
  6. Картофель нарезать кубиками, залить водой, чтобы ушел крахмал.
  7. Когда мясо начнет делиться на волокна, слить воду с картофеля и добавить в кастрюлю.
  8. Добавить специи: чеснок, лавровый лист, тимьян, соль и перец по вкусу.
  9. Тушить до готовности картофеля. При подаче украсить зеленью петрушки.

Бармбрэк

Фото: instagram.com/mimikupenda_/

Этот кекс обязателен на День святого Патрика. Но не только. Ирландцы обожают, когда бармбрэк подают к чаю или кофе.

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. В горячем чае растворить сахар, добавить масло и дать растаять. Добавить сухофрукты и орехи и остудить смесь.
  2. В холодную смесь добавить муку и разрыхлитель, перемешать и выложить в форму.
  3. Поставить в духовку на 180 градусов на 60 минут. Духовку не открывать 50 минут.
  4. После того, как бармбрэк будет готов, дать немного остыть и вынуть из формы.

Боксти

Фото: instagram.com/santalucia.by/

Это традиционные ирландские картофельные котлеты. Подают их с обжаренным беконом.

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Сварить половину картофеля. Готовый картофель размять. Не нужно добавлять ни воду, ни молоко.
  2. Сырой картофель натереть на терке, так же натереть лук.
  3. Добавить к этой смеси толченный картофель, молоко, муку, яйца. Посолить, поперчить. Вымесить тесто руками.
  4. Растопить на сковороде сливочное масло и жарить по 2-3 минуты с каждой стороны.
  5. Параллельно поджарить на сухой сковороде нарезанный бекон.
  6. Нарезать зеленый лук.
  7. Выложить боксти на тарелку. Сверху положить сметану, бекон и зеленый лук.

Кофе по-ирландски

Фото: instagram.com/bestcoffee_ua/

Одна из немногих стран, у которой есть свой именной кофе. В 1942 году в аэропорту ирландского города Фойнс был отменен рейс. Пассажиры негодовали, нужно было чем-то их успокоить. Шеф-повар ресторана аэропорта – Джо Шеридан – решил подбодрить людей, добавив в кофе немного виски и взбитые сливки. Это и стало днем рождения кофе по-ирландски.

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Сварить кофе. Процедить.
  2. Сливки взбить до пышной пены.
  3. Подогреть немного стакан и вылить кофе. Добавить сахар и виски.
  4. Аккуратно выложить сливки на поверхность кофе.
  5. Украсить корицей и мускатным орехом.

Здесь собраны рецепты самой вкусной еды из Германии.

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