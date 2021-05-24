Мишина опубликовала пост, после которого в Сети заговорили о ее расставании с Эллертом

Александр Эллерт и Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a
В Сети заговорили о расставании Ксении Мишиной и Александра Эллерта. Поводом для слухов стал новый пост главной героини первого сезона "Холостячки".
У себя в Instagram Ксения решила поразмышлять о верности и довериях в отношениях.
"Как вы думаете, могут ли существовать два этих качества отдельно друг от друга? Что появляется в начале? Доверие, которое как кредит выдаёт каждый партнер своему спутнику? Или все таки верность, которую нужно доказать или даже опровергнуть возможность измены и на основании этого возникает доверие? Как возникает этот механизм – ревность? В какие моменты это наша защита от разочарований, а в какие просто эгоизм и манипуляция?" – поинтересовалась актриса у подписчиков.
Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua
Ксения задалась вопросом, почему человек может не доверять.
"Что за боль говорит в человеке, который готов беспричинно ранить близкого подозрениями? Что за комплексы толкают людей в деструктивные эмоции? Почему людям так нравится жить в этих эмоциях, а не наслаждаться каждым днём друг с другом?" – написала главная героиня первой "Холостячки".
В Сети посчитали, что этим постом Ксения намекает на расставание с Александром Эллертом. Некоторые подписчики отметили, что Эллерт и Мишина отписались друг от друга.
- "А где Саша?"
- "Что Эллерт опять натворил?"
- "Вы с Сашей уже не вместе?"
Напомним, ранее в Сети уже говорили о расставании пары, но вскоре после слухов Ксения и Александр стали публиковать совместные фото.
Сейчас пара никак не комментирует свои отношения.