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Международный день семьи: дата, история и поздравления

13 мая, 12:10

Ольга Козачок

В середине мая в мире отмечается День семьи: поздравьте близких и родных с праздником

С Днем семьи: картинки и пожелания / Фото: Pexels

В субботний выходной, 15 мая, во многих странах отмечается Международный день семей. Как понятно из названия, этот праздник посвящен в первую очередь любви, взаимопониманию, гармонии и верности.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Международный день семьи: история праздника

День, посвященный самым родным и близким людям, был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году в резолюции 47/237 о Международном годе семьи. С того времени этот праздник ежегодно отмечается 15 мая. Его цель – акцентировать внимание людей во всех странах на многочисленные проблемы семьи.

Сложно переоценить роль семьи для каждого из нас. С семьи начинается жизнь, в семье происходит формирование личности, семья является источником любви и уважения, на которых строится цивилизованное общество и без которых не может существовать человек.

Примечательно, что, помимо праздника Международного дня семьи, существует также и День семьи в Украине, который приходится на 8 июля. А еще в Украине любят такие популярные семейные праздники, как День матери, День отца и День защиты детей.

С праздником Международного дня семьи: поздравления и картинки

Как отметить Международный день семьи? Обязательно обнимите членов своей семьи, скажите им, как вы их любите и цените, поделитесь своими чувствами и ощутите их важность для вас. А если в этот день у вас нет возможности лично поздравить близких людей, то обязательно отправьте поздравления, стихи и тематические картинки.

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С Днем семьи: поздравления в стихах

***

Нет ничего важнее в жизни
Родных людей, родной семьи,
Сегодня всем мы пожелаем,
Чтоб семьи берегли свои.
Любите близких, уважайте,
Дарите им свое тепло,
Вниманья больше уделяйте,
Ведь с ними вам так повезло!

С Днем семьи: картинки и поздравления / Фото: Pexels

Красивые поздравления с Днем семьи в прозе

***

Семья – это самое дорогое, что есть у человека. Поэтому в Международный день семьи хочу пожелать, чтобы ваша семья всегда была для вас тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка родных и близких людей помогает справиться с любыми трудностями. Пусть внутри семьи царит мир и любовь!

С Днем семьи: картинки и поздравления / Фото: Pexels

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Милые пожелания в День семьи

***

Нет ничего семьи дороже
И спорить с этим смысла нет.
Для стариков, для молодежи
Семья – вот главный в жизни свет!

Только в семье тебе помогут
И только там тебя поймут,
Укажут верную дорогу
И скажут правду, не солгут.

Свою семью всегда любите,
Цените каждую деталь,
Ее всем сердцем берегите,
Как драгоценнейший хрусталь!

С Днем семьи: картинки и поздравления / Фото: Pexels

Лучшие поздравления и картинки с Днем семьи

***

Пусть семья вам дарит радость
И домашнее тепло,
Пусть царят в ней пониманье,
Уважение, добро.

И любовь и верность будут
В жизни вашей навсегда,
И пусть это не изменят
Ни разлуки, ни года.

Ценностей на свете много,
Но семья главней всего.
И важней ее не будет
Ничего и никого.

С Днем семьи: картинки и поздравления / Фото: Pexels

Лучшие поздравления с Днем семьи в прозе

***

В прекрасный праздник, Международный день семьи, хочу вас поздравить и пожелать хранить свой очаг и никогда не позволять ему гаснуть. А также желаю любви и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и благополучия, добра и улыбок, причем не только когда День семьи, но и каждый миг! Храните семейный уют и тепло, любите друг друга и дарите нежность.

С Днем семьи: картинки и поздравления / Фото: Pexels

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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