Мем года: у Олега Кензова на премии YUNA не включился микрофон, пока играла фонограмма (видео)

Артист не менее минуты ходил по сцене и пытался включить микрофон, а также просил зал поддержать его. Зрители бурно отреагировали на этот момент

Олег Кензов / Фото: instagram.com/okenzov_official

Каким бы скандальным ни был образ украинского певца Олега Кензова, которого экс-супруга обвинила в насилии, его хит "Обстановка по кайфу" остается хитом.

Вчера, 12 мая, на церемонии вручения премии YUNA артист не только победил в номинации "Эстрадный хит", но и исполнил свою композицию на сцене Дворца "Украина".

Однако в самом начале его выступления что-то пошло не так. Музыка и записанный бэк-вокал уже играли, а микрофон артисту не включили.

Олег не менее минуты ходил по сцене и ждал, пока ему включат микрофон, чтобы он смог исполнить свой хит. Несмотря на технические неполадки, Кензов не растерялся и попросил зал поддержать его. В ответ артист получил бурные аплодисменты, после чего микрофон наконец-то починили.

"Ну, было бы странно, если бы это случилось не со мной", – прокомментировал со сцены Кензов.

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В Сети этот момент назвали "мемом года", а самого артиста похвалили за то, что он не растерялся в такой ситуации.

Мем года!

Олег, ты супер!

Молодец, не растерялся.

Ха-ха, молодец!

Скриншот: YouTube

Стоит отметить, что не все были в восторге от выступления Кензова:

Какой стыд!

Круто, что его выключили, так и нужно!

Что происходит? А почему он пытается быть похожим на кавказца? На счёт вокала – слаб. Но песня хит, реально!

Что это было?

Скриншот: YouTube

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