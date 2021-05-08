Мем дня: Фагот из ТНМК ждет весну вместе с Киану Ривзом

/ Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta
Лидер украинской группы ТНМК Фагот порадовал поклонников новой фотографией с оголенным торсом. На снимке, опубликованном в его Facebook-профиле, Олег Михайлюта (это настоящее имя Фагота) позировал сидя в лесу.
"Все ждут весну", – написал музыкант в посте. Олег, она уже наступила)
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Из этого фото пользователи соцсети мгновенно сделали мем, добавив в кадр грустного Киану Ривза, ту самую лису и ждуна.
А еще в комментариях Фагота сравнили с Джейсоном Момоа в роли Аквамена, Тором из "Мстителей" и Дунканом Маклаудом из "Горца". Мы голосуем за первый вариант.
Ранее дизайнер Ольга Навроцкая рассказала, как Фагот звал ее замуж, а она хотела от него сбежать.