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Мем дня: Фагот из ТНМК ждет весну вместе с Киану Ривзом

8 мая, 09:47

Инна Петрова

Лидер ТНМК просто выложил новое фото, а из него тут же сделали мем

/ Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Лидер украинской группы ТНМК Фагот порадовал поклонников новой фотографией с оголенным торсом. На снимке, опубликованном в его Facebook-профиле, Олег Михайлюта (это настоящее имя Фагота) позировал сидя в лесу.

"Все ждут весну", – написал музыкант в посте. Олег, она уже наступила)

Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

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Из этого фото пользователи соцсети мгновенно сделали мем, добавив в кадр грустного Киану Ривза, ту самую лису и ждуна.

Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

А еще в комментариях Фагота сравнили с Джейсоном Момоа в роли Аквамена, Тором из "Мстителей" и Дунканом Маклаудом из "Горца". Мы голосуем за первый вариант.

Скриншот: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Ранее дизайнер Ольга Навроцкая рассказала, как Фагот звал ее замуж, а она хотела от него сбежать.

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Фагот мем

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