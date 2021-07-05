MELOVIN совершил каминг-аут на Atlas Weekend, но его вырезали из эфира: "запретное" видео

Певец заявил, что не хотел бы жить в стране, где борьба за свои права и свободы подпадает под цензуру

Певец MELOVIN на Atlas Weekend / коллаж "Сегодня"

Украинский певец MELOVIN во время выступления на фестивале Atlas Weekend, который проходит сейчас в Киеве, решил поддержать представителей ЛГБТ и прямо на сцене сначала поцеловал девушку, затем парня, а в конце достал флаг ЛГБТ. Но оказалось, что эти кадры вырезали из прямого эфира.

О своем каминг-ауте на фестивале сам певец написал в Instagram и разместил соответствующее видео с вырезанным из эфира эпизодом.

"Мой официальный каминг-аут, который состоялся со сцены, был вырезан из прямого эфира М1. Мое видео до сих пор не загружают на YouTube. И все потому, что я показал свою сущность. Для меня не имеет значения, цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу", – написал певец.

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Он также подчеркнул, что не хотел бы жить в стране, где борьба за свои права и свободы подпадает под цензуру.

"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины", – написал MELOVIN.

Отметим, певец и ранее выказывал поддержку ЛГБТ и на вопросы о его нетрадиционной ориентации, отвечал, что на такие слухи ему плевать и они его абсолютно не смущают.

Напомним, MELOVIN рассказал, что самый грязный слух, который распускали о нем, был, что он якобы спит с Андреем Данилко.