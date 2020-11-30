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"Идите нах**": MELOVIN разозлился на телевидение из-за скандального сюжета о нем (видео)

Сегодня, 11:20

Артист прокомментировал сюжет на ТВ о нем и его поклонниках

Себя и своих поклонников украинский певец MELOVIN в обиду не даст. В своих Instastories артист резко высказался в адрес телевидения, а других артистов, стремящихся попасть на ТВ, назвал "слабыми и беспомощными".

А все дело в том, что в сюжете программы "Полювання на зірок" журналисты исказили факты о фанатах MELOVIN и о самом артисте, выставив их не в лучшем свете.

Не обошлось и без упоминания отбора на "Евровидение" в 2018 году, когда поклонники певца настолько хотели, чтобы он победил, что в соцсетях давили на судей отбора. В том числе и на беременную Джамалу – ей даже поступали угрозы. Но тогда конфликт удалось уладить.

(Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика, 18+)

MELOVIN
Видео: instagram.com/melovin_official

"Ребята, меня за**ала та х*рь, которую нам показывают по ТВ, и то, что мы в себя впитываем, как губки. Меня за**али другие артисты, слабые и максимально беспомощные, которые думают: "Ох, а что же делать, нас не покажут". Идите нах**. Такую х**ню людям показывать нельзя", – высказался MELOVIN.

Он также добавил в Instastories фрагмент из программы с подписью fake news (дезинформация, ложные новости).

Скриншот: Instagram MELOVIN

"Очень неприятное впечатление от сюжета. Так исказить факты, отношения артиста и фанов, имя MELOVIN, надо уметь. Дизлайк от меня", "Дезинформация про Мéловина. Поэтому дизлайк", "Не сюжет, а дно! Вы снимали передачу после приема наркотических веществ?" – возмущаются фанаты MALOVIN в комментариях под видеосюжетом.

Скриншот: YouTube

Напомним, MELOVIN поделился неприятной историей, которая произошла с ним в такси. Ранее артист рассказал о лицемерии в украинском шоу-бизнесе.

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