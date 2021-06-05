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MELOVIN рассказал, какой самый грязный слух он когда-либо слышал о себе

Сегодня, 12:33

Артист дал откровенное итервью и признался, какие сплетни о нем ранее распространяли недоброжелатели

MELOVIN
MELOVIN
Фото: instagram.com/melovin_official

Популярный украинский певец MELOVIN, который ранее признался, что страдает от панических атак, рассказал, какие слухи о нем распускали недоброжелатели.

Ведущий Слава Демин поинтересовался, какой самый непристойный слух MELOVIN слышал о себе. Ответ певца удивил:

"То, что я сплю с Андреем Михайловичем Данилко. Мама сказала: "Хорошо, что не с Винником", – с улыбкой ответил артист в интервью программе Слава +.

MELOVIN
MELOVIN
Фото: instagram.com/melovin_official

Отметим, что еще несколько лет назад ходили слухи о том, что артиста привлекают парни, а не девушки. Тогда MELOVIN спокойно реагировал на такие сплетни. Тем не менее, о своей личной жизни артист почти не рассказывает. Наверняка многим его поклонницам интересно, занято ли сердце музыканта.

На вопрос Славы Демина о том, есть ли у артиста любимый человек, MELOVIN дал неоднозначный ответ:

"Возможно, а, возможно, и нет. Ты знаешь, я очень влюбчивый человек. И мне кажется, что симпатии у меня могут возникать чуть ли не каждый день. Правда. Каждый раз, когда у меня появляются какие-то отношения, у меня в голове играет песня: "Не проститутка я, а просто влюбчивая" (песня "Золушка" Верки Сердючки – Ред.)", – сказал артист.

В любом случае, певец MELOVIN в обиду себя не даст. Ранее в своих Instastories артист резко высказался в адрес телевидения, а других артистов, стремящихся попасть на ТВ, назвал "слабыми и беспомощными".

А все дело в том, что в сюжете программы "Полювання на зірок" журналисты исказили факты о фанатах MELOVIN и о самом артисте, выставив их не в лучшем свете. Якобы они преследуют певца и не дают ему спокойно жить.

Напомним, MELOVIN поделился неприятной историей, которая произошла с ним в такси.

Смотрите полную версию интервью MELOVIN для программы "Слава+":

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MELOVIN
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