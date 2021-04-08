Как подготовить вещи из меха, кашемира и шерсти на летнее хранение

Весна в Украине неизбежна, хотя в прогнозе погоды на этой неделе еще снег. А значит – неизбежна и замена гардероба. Чтобы теплые вещи остались неповрежденными молью, а осенью не пришлось срочно бегать в поисках нового пальто – одежду надо уметь правильно хранить. Как упаковать зимние вещи, рассказала ведущая информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" Юлия Галушка.

Хотя порадовать себя покупками можно не только, когда что-то испортилось или вышло из моды, но и просто так. В нашем календаре подарков на апрель вы найдете много интересного для себя или своих близких. Не сдерживайте себя!

Ведущая Юлия Галушка / Фото: пресс-служба

Как подготовить вещи для хранения

Перед тем, как спрятать теплые вещи на длительное хранение, необходимо их осмотреть и почистить. Для хранения подойдут пластиковые контейнеры и сумки на молнии.

Среди теплой одежды есть и такая, которую нужно хранить на вешалках, среди них платья и изделия из меха.

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Вещи из меха и шерсти лучше вывесить на солнце. Такая профилактика убережет одежду от насекомых и поможет избежать появлению желтых пятен.

Деликатные вещи можно также завернуть в тканевую бумагу. Некоторые хозяйки складывают вещи в чемоданы, чтобы защитить их от влаги.

Как защитить вещи от моли

Например, можно посушить шкурки апельсина и собрать хвою, сложить все это в мешочки и развесить или разложить их в гардеробе. Можно также использовать лавровый лист или другие травы, ведь на моль действует широкий спектр различных запахов. Это поможет сберечь вещи из натуральных тканей и мех от вредителей.

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Можно также использовать и химические средства, но распыляя аэрозоль, необходимо быть внимательными, чтобы средство не попало на одежду и не испортило одежду.

Как формирует и хранит свой гардероб певица Злата Огневич

Ее гардероб состоит из вещей довольно практичных и комфортных, ведь во время концертов ей нужно садиться за фортепиано, петь и танцевать. Еще в ее гардеробе могут быть одинаковые вещи на случай, если одна испортиться, а на сцену выходить необходимо в определенном образе. Также Злата очень любит различные шляпы, которые хранит в специальных круглых коробках.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Певица говорит, что использует для вещей тканевые чехлы, когда берет одежду на концерт. Злата выступает против пластиковых чехлов.

Но все сценические костюмы и платья певица хранит в специальных помещениях вне своего дома.

Какие еще есть лайфхаки по хранению зимних вещей – смотрите подробнее в сюжете:

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